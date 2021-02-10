"ЛУКойл" сбрасывает гирю устаревшей генерации

Во всем мире старые способы генерации теряют актуальность и становятся бременем, увеличивающим углеродный след компании. К отказу от устаревших способов генерации в пользу более "зеленой" версии подстегивает и новый углеводородный налог, который вскоре введет Европейский Союз.



По словам директора Фонда Энергетического развития Сергея Пикина, "ЛУКойл", как и другие отечественные сырьевые компании, в настоящий момент активно разрабатывают стратегии перехода на максимальное сокращение выбросов.



"Налог должны ввести в ближайшие два года. В случае его введения, наша промышленность, работающая на экспорт, должна будет выплачивать несколько миллиардов евро ежегодно. Это минимум. Естественно, что никто не хочет переплачивать. Цель налога в том, чтобы уровнять европейских производителей и неевропейских в вопросе выбросов. Теперь, чтобы не платить налог, наши крупнейшие производители прямо сейчас пытаются разработать какую-то стратегию", - говорит Пикин.



У "ЛУКойл", так же, как и у остальных, задача - перейти на технологии, которые бы позволили минимизировать ущерб от этого налога.



"Пожалуй, из всех нефтяных компаний, у "ЛУКойл" в этом вопросе самая активная позиция. У них, на сколько я знаю, уже есть несколько модернизированных объектов. Думаю, дело в том, что "ЛУКойл" - это, так сказать, максимально частная компания и они заинтересованы в наивысшей эффективности", - объясняет Пикин.