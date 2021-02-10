Миронов перечислил способы увеличения пенсии россиян

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перечисли три возможных способа увеличения пенсии российских граждан.

«Федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии», - рассказал Миронов в беседе с ura.ru. Он добавил, что фракция, которую он возглавляет, «регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства».

По мнению Миронова, дополнительные 2 триллиона рублей в бюджет может принести отмена налоговых льгот для экспортеров сырья. Данные средства, по мнению депутата, можно направить на повышение пенсий и других социальных выплат. Также парламентарий предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд с 10% до 22% для россиян с доходами более 1 миллиона 465 тысяч рублей в год. Помимо этого, можно сэкономить на непрофильных расходах ПФР, а разницу направить на выплаты пенсионерам, добавил Миронов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены рассмотреть все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Чиновник отметил, что работа в этом направлении ведется и «правительство в срок представило свое поливариантное видение» данной проблемы.

