МВФ советует поддержать инфляцию ставкой

Если Банк России прислушается к мнению экспертов Международного валютного фонда (МВФ), то уже на ближайших заседаниях ключевая процентная ставка в России может быть снижена на 0,5% — до 3,73%, что станет для показателя историческим рекордом. Рекомендации осуществить очередной раунд смягчения монетарной политики были получены по итогам консультаций фонда с представителями российской власти, в том числе с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«Россия вступила в кризис с низким потенциалом роста, но сильной макроэкономической политикой и значительным буфером, — говорится в страновом докладе, опубликованном МВФ. — Пространство для маневра в монетарной политике позволило властям принять значительные меры в области общественного здравоохранения и антициклического реагирования на кризис, что помогло ограничить экономический спад. Тем не менее, кризис, вероятно, будет иметь для страны долгосрочные последствия».

Одним из таких последствий станет сильное падение темпов инфляции. В январе 2021 года она ускорилась до 5,2%, но к концу года в МВФ ожидают замедления темпов прироста показателя до 3,5% — это ниже целевого уровня ЦБ РФ, и в дальнейшем грозит проблемами российской экономике, считают эксперты фонда. Снижение ставки на 50 б.п., считают они, позволит предотвратить падение темпов инфляции ниже целевого уровня, а также оставит пространство для реагирования на возможные будущие шоки.

Дальнейшего снижения ключевой ставки в 2021 году ожидают от Банка России не только МВФ, но практически все деловое и банковское сообщество России, отмечает управляющая Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина. По ее мнению, в текущей ситуации низкая ключевая ставка жизненно необходима, чтобы способствовать восстановлению экономики и росту ВВП страны.

Первые оценки динамики ВВП в 2020 году, сделанные Росстатом, показали падение на 3,1%, что существенно, но лучше, чем ожидалось. Для восстановления ВВП необходимо создать условия, при которых начнут расти реальные доходы граждан и, соответственно, потребительский спрос. Низкая ставка упростит доступ к кредитным ресурсам как гражданам, так и компаниям, а для последних станет дополнительным стимулом к сохранению существующих и созданию дополнительных рабочих мест, необходимых для производства товаров и оказания услуг.

По мнению Верёвочкиной, ЦБ будет целенаправленно искать потенциал для снижения ставки, там, где это возможно. Однако политика регулятора тесно связана с развитием внутрироссийской ситуации, а она, в свою очередь, во многом будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики, санитарно-эпидемиологической ситуации, жесткости и продолжительности ограничительных мер, а также от спроса на энергоносители и их стоимости. Сейчас инфляция остается под давлением; рубль также имеет реальный потенциал ослабления — в связке с возможным снижением цен на нефть в 2021 году, несмотря на их нынешний скачок. Другими словами, пока текущие индикаторы не способствуют реализации прогнозов МВФ, считает Верёвочкина.

Впрочем, необходимо понимать, напоминает она, что многое будет зависеть от реакции регулятора и выбора приоритетов. На фоне экономического роста Банк России традиционно проводил консервативную и во многом сдерживающую политику. Возможно, сейчас, в условиях существенного снижения ВВП и острой необходимости восстановления и роста экономики, ЦБ нацелится на решение именно этих задач, что, безусловно, отразится и на уровне ключевой ставки.

Существует, однако, и другая позиция. Дальнейшее снижение ставки с текущего уровня 4,25% было бы возможно при условии инфляции не выше таргета (4%) и явных признаках замедления экономики, уверен управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. Но сейчас динамика совершенно другая: инфляция с начала года ускорилась до показателей, превысивших прогноз ЦБ, а снижение ВВП России по итогам прошлого года составило 3,1% и оказалось лучше прогнозов.

Вероятнее всего, считает Лютик, инфляция замедлит рост и в течение года выйдет на уровень 4-4,2%, а экономика страны продолжит постепенное восстановление. В таких условиях потребности в дальнейшем снижении ключевой ставки для стимулирования потребления через удешевление заемных средств нет. Позитивную роль в этом сыграли и меры поддержки, инициированные правительством.

На ближайшем заседании ЦБ 12 февраля все эти факторы будут указаны, и регулятор оставит ставку на текущем уровне, предполагает Артём Лютик. И если признаки роста экономических показателей и снижение инфляции будут явными, то на этом цикл смягчения денежно-кредитной политики будет завершен. Снижение ставки до 3,5%, как рекомендует МВФ, требуется в ситуации стагнации спроса — чтобы не допустить разгона инфляции, — а также при явном замедлении темпов роста промышленности, указывает эксперт. Между тем, ожидается, что потребление и общее экономическое состояние в стране будет улучшаться. Вероятнее всего, предполагают в ИК «Универ Капитал», что ЦБ постепенно (возможно, что до конца этого года) перейдет к повышению ставки до 5-5,5%, которые стали бы оптимальным уровнем в текущих условиях.

И всё же, большинство экспертов придерживаются мнения, что стремление к уровням ставки, превышающим значения, на которых она находилась до начала пандемии, выглядит по меньшей мере спорным.

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян считает, что Банк России все же понизит ключевую ставку в этом году, но это произойдет ближе к его концу, когда ЦБ убедится, что инфляция вышла на управляемый и стабильный уровень. Важным фактором, способным повлиять на решение Банка России может стать укрепление курса рубля, поскольку российская национальная валюта в настоящее время недооценена, считает эксперт.

Серьезным потрясением для российской экономики (как, впрочем, и любой другой) может оказаться очередной локдаун, обращает внимание Григорян. Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 несколько улучшилась, исключать ее резкого ухудшения нельзя. «Впрочем, я не думаю, что российские власти пойдут на локдаун даже при ухудшении ситуации с ростом заболеваемости. Российская экономика продемонстрировала лучшие, чем у многих европейских стран, результаты по уровню падения ВВП в 2020 году именно потому, что во время второй волны удалось избежать введения самых жестких ограничений», — отмечает аналитик.

Естественно, признает Сергей Григорян, решение ЦБ о снижении ключевой ставки линейным образом повлияет на ставки по депозитам, которые тоже пропорционально снизятся. Через некоторое время, примерно в районе полугода, за ними начнут снижаться и ставки по кредитам, считает он. При этом не стоит ожидать, что будет продлена программа льготного ипотечного кредитования. Поскольку практика показала, что льготная ипотека не увеличила доступность жилья для россиян, как это было задумано, а привела к ощутимому росту цен на рынке недвижимости. Особенно в сегменте первичного жилья.

Вероятность же того, что ЦБ изменит ключевую ставку на заседании 12 февраля, крайне мала, считает Григорян, потому что все экономические агенты (экономические структуры, банковский сектор, население) сейчас находятся в стадии адаптации к текущему уровню ставки.