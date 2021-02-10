Мюзикл «ШАХМАТЫ»: как создавалась одна из самых масштабных постановок столицы

С 18 февраля театральная компания «Бродвей Москва» и «МТС Энтертейнмент» открывают для зрителей закулисный мир мюзикла ШАХМАТЫ в Театре МДМ.

Подготовка к премьере ШАХМАТ длилась два года, начавшись в декабре 2018 кастингом в труппу. В итоге сцена Театра МДМ собрала лучших артистов и музыкантов России бродвейского калибра. Грандиозная премьера состоялась в октябре 2020 года при большом присутствии прессы и знаменитостей.

Самая масштабная в мире постановка мюзикла ШАХМАТЫ в МДМ стала рекордсменом сразу по многим параметрам: один монтаж оборудования и декораций занял больше месяца. Над созданием постановки работали около 300 человек. Несмотря на все сложности и обстоятельства, спектакли идут каждый день вот уже четыре месяца подряд, в каждом из них занято более 150 профессионалов: артистов, музыкантов, костюмеров, гримеров, монтировщиков, реквизиторов, звукооператоров, осветителей, стейдж-менеджеров, административного и коммерческого персонала.

Начиная с февраля, зрители ШАХМАТ смогут сами выйти на сцену, побывать за, над и под ней, раскрыть технические и творческие секреты грандиозного шоу и воочию увидеть его сложный внутренний механизм. Экскурсия начинается с просмотра фрагмента сериала о постановке мюзикла >«Театр наизнанку». Совместный проект с МТС Live освещает весь постановочный процесс, начиная от монтажа планшета сцены, сбора труппы, первых репетиций и заканчивая премьерой.

В сопровождении гида зрители попадут в пустой зрительный зал и на сцену непосредственно перед началом спектакля или сразу по его окончании. Постановочная команда покажет, как работает сет и перемещаются декорации, как устроены быстрые переодевания между номерами, как артист видит дирижера, находящегося вместе со всем оркестром за его спиной на высоте четвертого этажа, как с помощью видеопроекций, смены декораций и световых решений действие за считанные секунды перемещается из московской квартиры в итальянский Мерано, в таверну под склонами Альп, а затем – в порочный Бангкок. Участники экскурсии смогут рассмотреть реквизит, увидеть костюмы и, конечно, побывать в мастерской преображений – в гримцехе.

Как управляются многотонные трехуровневые декорации?

Как артисты успевают перевоплощаться из сдержанных образов шахматной делегации в яркие костюмы из знаменитого номера «Одна ночь в Бангкоке»?

Почему оркестр находится на высоте четырехэтажного здания и как туда поднимается контрабасист?

Сколько часов необходимо для изготовления одного парика?

Почему реквизит для спектакля искали на барахолках и в антикварных магазинах?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет узнать уже со следующей недели.

Впервые зрители прочувствуют и насыщенную жизнь театра. Помимо организации работы бэкстейджа, гости смогут увидеть многое другое – например, репортажные фотографии репетиций, сделанные артистом мюзикла Александром Матросовым и фото бэкстейджа реквизитора Максима Шивалина, а также тщательно продуманную модель сцены из конструктора LEGO, подаренную артистам поклонником ШАХМАТ Владимиром Лебедевым: на ее детальное воссоздание у него ушло две недели.

Посетители могут совместить экскурсию с просмотром мюзикла ШАХМАТЫ или прийти на нее в другой день. Расписание доступно по ссылке.