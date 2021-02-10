На Севмаше при строительстве атомных подлодок впервые применили полимеры

На Севмаше, входящем в ОСК РФ, при строительстве атомных подлодок впервые использовали полимерные материалы, передает телеканал «Вести. Севмаш». В частности инженеры проектно-конструкторского бюро смогли изготовить из полимера зональные блоки с оборудованием весом более сотни тонн, а также конструкцию узлов креплений и технологию установки на фундаменты АПЛ площадок с оборудованием. Композитные полимерные материалы теперь возможно применять вместо стальных выравнивающих подкладок и платиков.

Ранее использование подобных материалов было невозможным из-за отсутствия нормативной базы и опыта применения полимера в подводном кораблестроении. Основным преимуществом полимерных материалов являются более высокие, чем у стали показатели гашения виброакустических колебаний. Это делает полимеры лучшими материалами для монтажа виброактивного оборудования для АПЛ, что доказано в лабораторных условиях и непосредственно в стесненных помещениях субмарин. В настоящее время получены положительные оценки заключения экспертов Минобороны и Центра технологии судостроения. Также возможность применения новых материалов поддержали проектные организации.

Использование полимеров позволит значительно сократить расходы, до 80 млн. руб., на строительство атомных подлодок, а также трудовые затраты.

