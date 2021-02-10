Новый Opel Crossland открывает новый сегмент для бренда на российском рынке. Скоро.

Кроме этого, инженеры Opel усовершенствовали ходовую часть и рулевое управление по сравнению с дорестайлинговой версией. Opel Crossland - первый автомобиль с новым стилистическим элементом Vizor в России. Модель выходит в продажу одновременно с большинством европейских стран.

Дизайн

Новый Opel Crossland получил фирменный элемент Opel Vizor, характерный для всех новых моделей Opel - он гармонично объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.

Среди новых элементов следует отметить защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги на дверях (в зависимости от модификации), а также стильные 16- и 17-дюймовые колесные диски. В задней части фонари автомобиля подчеркивают фирменный дизайн оптики Opel в форме крыльев.

Эргономичные сиденья и пространство в салоне

Новые эргономичные сиденья, сертифицированные AGR , регулируются в 14-ти направлениях, имеют поясничный упор, возможность регулировки наклона и длины подушки сидения и позволяют расположиться в салоне автомобиля с максимальным комфортом. AGR (Aktion Gesunder Rücken) - независимая ассоциация врачей-терапевтов в Германии.

Дополнительное пространство в салоне достигается за счет складываемых задних сидений с индивидуальной регулировкой продольного положения и углов наклона спинки. Сдвинув сиденья на 150 мм, можно увеличить вместимость багажного отделения с 410 до 520 литров. При полностью сложенных задних сиденьях, объем багажника увеличивается до 1255 литров.

Усовершенствованные ходовая часть и рулевое управление

Инженеры из Рюссельсхайма разработали новые пружины и амортизаторы для передней подвески типа Макферсон и задней торсионной балки, а также установили новый промежуточный вал рулевой колонки, повышающий точность рулевого управления. Автомобиль стал еще более манёвренным и комфортным.

Новый Opel предоставлено пресс-службой

Световая оптика нового поколения и системы помощи водителю

Новый Opel Crossland оснащен множеством современных технологий и систем помощи при вождении:

Проекционный дисплей

Система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов

Система контроля усталости водителя

Система мониторинга слепых зон

Панорамная камера заднего вида

Автоматический ассистент парковки

Превосходную видимость в темное время суток обеспечивают адаптивные светодиодные фары рефлекторного типа с поворотным светом, системой автоматического управления дальним светом и автоматическим корректором.

Для оптимального сцепления с дорогой на любых покрытиях новый Opel Crossland оснащен адаптивной системой контроля тяги IntelliGrip, предлагающей на выбор один из 5-ти режимов работы: стандартный, снег, грязь, песок, ESP-off.

Комплектации и цены для российского рынка будут объявлены позже.