NYT: В США начато уголовное расследование в отношении Трампа

Прокуратура в округе Фултон штата Джорджия начала уголовное расследование из-за попыток Дональда Трампа повлиять на ход подсчета голосов во время президентских выборов, сообщает газета New York Times.

Речь идет о телефонном звонке Трампа госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру, который 2 января опубликовала газета Washington Post. В ходе разговора Трамп якобы просил Раффенспергера обнаружить недостающие для его победы голоса и просил разобраться с вброшенными голосами в пользу Джо Байдена.

Прокуратура округа Фултон разослала должностным лицам штата письма с указанием хранить документы, связанные с «попытками повлиять» на выборы в Джорджии, включая звонок, в котором Трамп попросил госсекретаря Джорджии «найти» голоса.

New York Times отмечает, что прокуратуре понадобилось несколько недель, чтобы определиться, если в этом звонке состав преступления.

9 февраля Сенат США начал процесс по импичменту Трампа, за который ранее проголосовала нижняя палата Конгресса – Палата представителей. Это первый случай в истории США, когда от должности президента пытаются отстранить человека, который уже покинул эту должность.