Онищенко призвал отменить масочный режим в России

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что режим обязательного ношения масок необходимо отменить по всей России. По его словам, пришло раскачивать «болото» с затянувшимися эпидемиологическими мерами, передаёт РИА Новости.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить исключительно рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.

Как подчеркнул Онищенко, этим необходимо заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что «это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать».

«И самое главное – надо стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш с масками, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», – подчеркнул специалист.

При этом поле послаблений, по мнению Онищенко, необходимо усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.

«Когда идёт послабление – нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», – резюмировал бывший главный санитарный врач страны.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было выявлено 14 494 случая заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост заболевших COVID-19 стал минимальным с октября 2020 года.

В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 4 012 710 случаев COVID (+0,36%). Скончались за сутки 536 пациентов, всего зафиксировано 78 134 умерших от вируса. Успешно перебороли заболевание 3 516 461 человек, из которых за последние сутки выписаны 22 575 человек.

В Москве тоже наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса, при этом столица по-прежнему сохраняет первое место среди регионов по заболеваемости – в городе выявлен 1 441 случай инфекции, скончались 68 человек, 3 633 были выписаны из больниц по выздоровлении.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где за последние 24 часа зарегистрировано 1 169 новых случаев, на третьем месте Московская область (+650). В пятерке – Нижегородская область (+456) и Воронежская область (+362). В десятке также Ростовская область (+349), Самарская область (+302), Свердловская область (+287), Пермский край (+270) и Челябинская область (+265).

