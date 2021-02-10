Политики навалились на Навального

Раскол внутри партий, равно как и довольно странные «коалиции» между этими партиями из-за подходов к оценке деятельности радикальной оппозиции стал свершившимся фактом. Это показали почти одновременно сделанные заявления лидеров всех представленных в Госдуме фракций, а также лидера партии, там не представленной, но являющейся общепризнанным ветераном российской политической жизни.

Сами по себе внутрипартийные споры — явление совершенно нормальное, как и тактические союзы между партиями. Беспрецедентными делает их сейчас то, что лидеры двух партий, не переносящие друг друга на дух, сошлись в оценках, при этом — разойдясь в них со многими своими однопартийцами.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и «старейшина» демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский обрушились независимо друг от друга на создателя ФБК Алексея Навального. Причем сделали это они оба в таком тоне и выражениях, что наблюдатель, только что прилетевший с Луны, мог бы решить, что Зюганов и Явлинский не извечные оппоненты, а ближайшие идеологические союзники:

В ходе реформ 1990-х и, в частности, полукриминальной (а в некоторых случаях, таких как залоговые аукционы, и полностью криминальной) приватизации на основе слияния собственности и власти была создана система, не предполагающая существование в стране независимого суда, независимых СМИ, настоящего парламента и честных выборов. А без категорического отделения собственности и бизнеса от власти, без разделения властей борьба с коррупцией невозможна.

Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким протестам. Прежде всего — против несправедливости, против жулья и олигархии, против вороватого чиновничества, против унижения детей войны, против платного образования и разрушенной медицины. Истинный виновник протеста — нынешний социально-экономический курс. Плюс политика, которая гробит страну и унижает целые поколения.

Мы, в отличие от наблюдателя с Луны, знаем, что первое заявление принадлежит Явлинскому, второе — Зюганову. Но видно это только внимательному глазу по немногим признакам

Противоположности сходятся

Но если бы «лунный политолог» и решил, что оба высказывания сделаны представителем одной партии, он оказался бы недалек от истины. Та часть коммунистов, которая тяготеет к Зюганову, и часть «яблочников», тяготеющая к Явлинскому, и в самом деле представляют собой членов одной и той же «партии». Эта партия, разумеется, ни как не конституирована, и сами ее «участники», конечно, с гневом отвергли бы измышления о том, что между ними есть что-то общее.

И тем не менее, у тех и других есть общий знаменатель, который и вылез как шило из мешка в заявлениях двух политиков. Этот знаменатель — ревность «старых» партий к молодому, излучающему своеобразную энергию движению, которое уже одним своим демографическим составом делает заявку на то, что будущее принадлежит ему, а не политическим (и физическим) «старикам».

То, как политические антагонисты дружно ополчились на «навальнятину» (по выражению Зюганова) и «примитивного разжигателя социальной розни» (по выражению Явлинского), очень похоже на поведение старушек на лавочке, которые могут постоянно грызться друг с другом, но моментально переключаются на брюзжание в унисон, стоит мимо пройти красотке в мини-юбке.

Явлинский винит именно Навального в «уничтожении самой возможности коалиции среди демократических сил» — как будто это основатель ФБК (организация считается Минюстом иноагентом), а не основатель «Яблока» десятилетиями превращал свою партию в секту. А поскольку на Навального «наехали» также лидеры всех без исключения парламентских партий, то «системный несистемщик» Явлинский может порадоваться, в какой компании он оказался со своим заявлением.

Противоестественный в своей слаженности хор ведущих политиков моментально (и ожидаемо) вызвал отповедь в ближнем круге Алексея Навального, глава «администрации» которого, Леонид Волков, назвал Явлинского «кремлевским темником».

Но на этой неделе стало ясно, что и в обеих партиях происходит (уже произошел) раскол, который вряд ли зарастет сам собой. Раскол происходит по линии не столько даже идеологической (хотя и это тоже), сколько организационной. В обеих партиях сформировалось недовольство тем, что их лидеры (у КПРФ официальный, у «Яблока» — моральный) берут на себя смелость делать заявления от имени всей партии, не вынеся их предварительно на широкое внутрипартийное обсуждение.

Партийная «общественность» — и у системных коммунистов, и у внепарламентских демократов — одинаково разочарована отходом своих «фронтменов» от принципа демократического централизма. Этот отход выглядит тем более непоследовательным, что и Зюганов, и Явлинский критикуют Навального за авторитаризм, популизм, поджигательство «майдана», гапоновщину, «прошедший коммунизм и будущий фашизм». Список ругательств настолько велик, что нет смысла приводить его полностью (и опять же, попытайтесь, не заглядывая в оригиналы, определить, кому какие эпитеты принадлежат).

У коммунистов несогласие с критикой Навального высказал Валерий Рашкин (которого считают одним из возможных лидеров пост-зюгановской КПРФ). Ряд глав региональных отделений «Яблока» (Лев Шлосберг, Максим Плетнев, Алексей Садомовский, Мария Сабанова и другие) в свою очередь написали в соцсетях, что заявление Явлинского, по их мнению, наносит партии урон.

Торг здесь неуместен

Режущий слух консенсус, достигнутый лидерами системной и непарламентской оппозиции вместе с правящей партией, вызван тем, что они все в равной мере опасаются оказаться среди «героев вчерашних дней», размышляет профессор МГИМО Елена Пономарева.

«Если брать лидеров партий, которые хотя бы на словах причисляют себя к оппозиции, то и Явлинский, и Зюганов, и Жириновский, и Миронов — все они — уходящая эпоха, старая гвардия. Но дело не в их возрасте как физических лиц. Вон Джо Байден еще старше, но его популярности могут позавидовать иные политики, кто ему в дети и внуки годится. Нападая на Навального, упомянутые российские политики хватаются за последнюю соломинку, которая может удержать их на плаву. Это даже не ревность. Это инстинкт самосохранения», — предположила она в беседе с «Экспертом Online».

Ощущение, что на пороге стоит какая-то новая эпоха, в российском информационном пространстве присутствует совершенно отчетливо. Лично Навальный является всего лишь одним из признаков этой эпохи. Совсем не факт, что он будет определять ее повестку в дальнейшем. Он вполне может быть лишь первой ласточкой в виде «черного лебедя», а «весну» (на которую перенесены его «штабом» протестные митинги) будет делать уже кто-то другой.

Имя этого другого мы пока, скорее всего, не знаем. Но никто из нынешних партийных лидеров им не будет с вероятностью сто процентов, категорично утверждает Елена Пономарева, опираясь в своей аргументации отнюдь не на российские партийные «расклады».

«Мы живем в условиях гибридной войны, когда возможны самые диссонирующие союзы между противниками и самые нелогичные расколы среди своих. Лидеры старых партий с полным основанием опасаются, что в сценариях будущего России, который пишут где-то в западных мозговых центрах, для их партий места не предусмотрено — не важно, либеральную или консервативную нишу они здесь занимают. Вокруг Навального же уши западных спонсоров торчат из-за каждого угла. То есть он ни при каких условиях не может стать союзником ни демократического “Яблока”, ни компартии — просто потому, что последние ни с какой стороны не интересны западным стратегам», — полагает политолог.

В этом смысле, считает она, позиции и Явлинского, и Зюганова намного мудрее и дальновиднее, чем позиции критиков внутри их партий. Патриархи КПРФ и «Яблока» хотя бы в силу возраста помнят, что в России грань между сменой режима и потерей суверенитета всегда была и остается очень размытой, указывает Елена Пономарева. Если для непримиримой оппозиции размен суверенитета на власть не является чем-то морально или этически невозможным, то для оппозиции системной (как КПРФ) или стремящейся таковой стать (как «Яблоко») подобный торг неуместен ни при каких обстоятельствах, уверена она.

То есть, им обоим нужна власть, но власть как лидерам суверенной страны, а не как гауляйтеров оккупированной территории.

Задумали квинтет сыграть

Лидеры всех пяти партий (одной правящей, трех парламентских неправящих и одной непарламентской) «слились в экстазе» в своем неприятии Алексея Навального потому, что они видят в нем конкурента, использующего инструменты политической борьбы, им самим по разным причинам недоступные, подтверждает эксперт Совета Безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Этот странный на первый взгляд квинтет сложился вовсе не из-за личных антипатий каждого из “музыкантов” к Навальному. Это в очень большой степени не их сознательный выбор, а закон физики, который от субъективных намерений никак не зависит. Применительно к политической жизни, этот закон требует, чтобы те силы, для которых сложившаяся конфигурация обеспечивает их место в государственной иерархии, вытаптывали любые ростки, способные пробиться сквозь асфальт системы — даже если в этой системе твоя партия занимает не самое первое место», — сказал он «Эксперту Online».

Такому же «закону физики», продолжает эксперт, подчиняются и действия внутрипартийной оппозиции. Стареющие лидеры становятся объектами постоянно усиливающейся критики со стороны однопартийцев, которые сами не прочь занять место на партийной «скале совета» после того, как рано или поздно «Акела промахнется». Нынешние заявления Зюганова и Явлинского «молодые волки» пытаются представить именно такой промашкой, которую в дальнейшем можно будет предъявить как аргумент в пользу смещения «вожака стаи».

Манойло, однако, призывает не усложнять конструкции, выискивая в происходящих у нас на глазах процессах какое-то второе дно. По его мнению, активность лидеров партий вокруг «навальщины» имеет мало отношения к предстоящим в сентябре выборам или вообще какому угодно политтехнологическому проектированию.

«Все версии о том, что КПРФ и “Яблоко” таким способом пытаются договориться о “дележе” электората Навального в ходе предстоящих выборов, очень красивые и интересные как тема для политологического обсуждения. Но практика показывает, что как раз самые красивые версии чаще всего остаются только версиями, а реализуется наиболее простой и “неинтересный” сценарий. Бесспорно, электорат Навального имеет свою цену, и если ее предложат, они проголосуют за кого угодно. Но для лидеров обеих партий такой вариант будет самоубийством, потому что перешедшие под партийные знамена “навальнисты” наверняка окажутся на стороне более молодых лидеров во внутрипартийной конкуренции», — предполагает Манойло.

Именно по причине «внутривидовой конкуренции» полное уничтожение радикальной оппозиции старым оппозиционным партиям даже более выгодно, чем властям. Движение Навального играет в политическом организме России примерно ту же роль, какую играет вакцина в организме человека: в ослабленном виде вирус вырабатывает у организма/общества иммунитет против реальной угрозы, но перестает нести такую угрозу сам по себе. Этим, кстати, подпитываются многочисленные подозрения в адрес создателя ФБК в том, что он играет по сценарию, написанному для него в Кремле или на Лубянке. Платят ли ему за это зарплату или он исполняет такую роль по неведению, вопрос глубоко десятый, потому что результаты в обоих случаях неотличимы.

«Зюганов, обрушиваясь на Навального, прав как минимум в одном: по сравнению с Навальным поп Гапон — это художественная самодеятельность. В чем, как минимум, прав Явлинский — в том, что Навальный сделал для разрушения единства российской оппозиции в разы больше, чем все кремлевские политтехнологи вместе взятые. За одно это Навальный уже заслужил медаль от Кремля, даже если он лично к ней нисколько не стремился», — высказывает свое мнение профессор.

Причем если еще несколько лет назад Навальный еще сохранял какую-то видимость самостоятельности в принятии решений, то после инцидента с отравлением стало очевидным, что он превратился в марионетку, полагает Олег Манойло. И не каких-то мифических «групп влияния» внутри российской власти, а совершенно реальных оперативного директората ЦРУ и германской BND.

«Любой российский политик, независимо оттого, какую позицию он занимает по отношению к правящему режиму, сейчас вынужден шарахаться от Навального как от прокаженного. Единственная альтернатива этому — стать, как и он, пешками в той игре, которую ведут западные спецслужбы», — делает вывод Манойло.

За этим выводом есть логика и факты, впрочем, с той важной оговоркой, что вряд ли российская политическая жизнь — это та доска, на которой разыгрывает свою партию некий внешний игрок. Хотя как раз в иностранных столицах, совершенно позабыв о собственной иронии в отношении тех, кто у нас в стране разоблачает «происки Запада», видят теперь руку Москвы везде и даже приписывают ей способность указывать на будущего американского президента. По силе воздействия российская «рука» воспринимается теперь почти как невидимая рука рынка».

Итак, в факторе Навального видят и поколенческий вызов, и внешнюю угрозу, вместе (или независимо от нее) с раздражающей способностью к провокациям. В ответ на этот вызов, в идеологическом плане, последовали леволиберальная (Явлинский) и левопатриотическая (Зюганов и не только он) риторика, сблизившиеся в каких-то важных аспектах (насколько можно судить методом экспресс-анализа, скорее — социально-экономического плана). Это можно пока просто зафиксировать как промежуточный вывод.