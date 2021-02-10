Пользователей предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram

В Роскачестве предупреждают россиян, что мессенджер Telegram будет привлекать цифровых мошенников, в этой связи не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности.

«Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии», - рассказал замруководителя ведомства Илья Лоевский. Он подчеркнул, что увеличение аудитории Telegram, может привести к повышенной активизации мошенников.

В сообщении ведомства подчеркивается, что для безопасного использования мессенджера необходимо «знать основные правила цифровой безопасности, ответственность за которую несет сам пользователь», а не сервис.

Специалисты советуют самостоятельно скачивать софт через Google, изучив отзывы пользователей. Также следует осторожно относиться и к «экспертам» по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям, не следует покупаться на предложение вознаграждения за статус квалифицированного инвестора, поскольку абсолютное большинство таких предложений являются мошенничеством.

Эксперты предостерегают и от общения с «ненастоящей службой поддержки», которое может закончиться «просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение».

