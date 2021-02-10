Правительство Украины запретило регистрировать «Спутник V»

Кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором, запрещается», – говорится в постановлении украинского правительства.

18 января 2018 года украинский парламент законодательно признал Российскую Федерацию «агрессором и оккупантом».

30 декабря 2020 года харьковская фармацевтическая компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины «Спутник V».

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербская, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.