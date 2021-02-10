Прибыль Freedom Holding Corp. выросла в 10,3 раза до 42,3 млн долл. в четвертом квартале 2020 г.

Холдинг Freedom Holding Corp., представленный в России ИК "Фридом Финанс", повел итоги третьего квартала 2021 фискального года, который совпадает с четвертым календарным кварталом 2020 года. Выручка брокера достигла 100,2 млн долларов (+239% год к году), а чистая прибыль повысилась в 10,3 раза до 42,3 млн долларов.

Главное положительное влияние на выручку оказал рост комиссионных доходов на 261% — с $20,6 млн на конец декабря 2019 года до $74,3 млн на конец декабря 2020-го.

Прибыль на акцию увеличилась до 0,72 долларов. По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тысяч клиентских счетов. Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже в декабре превысило 91 тысяч (в январе 2021 года — 96 тысяч). Компания стабильно занимает восьмое место в топ-25 ведущих операторов Мосбиржи.

«Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

Топ-менеджер напомнил, что в декабре холдинг завершил объединение активов и клиентских баз ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и российского брокера холдинга, а также объявил о завершении сделки по приобретению «Банка Kassa Nova». Банк уже переименован в «Банк Фридом Финанс Казахстан». Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions, что позволяет нарастить мировое присутствие холдинга и создает условия для развития на рынке США, отметил он.