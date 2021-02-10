Прогноз погоды: на Москву надвигается снежный апокалипсис

В ближайшие дни Москву ждёт настоящий снежный апокалипсис. Из-за обильных осадков, которые в пятницу и субботу обрушатся на столицу, в регионе ожидается транспортный коллапс.

По прогнозу синоптиков центра «Фобос», снег будет идти без перерывов минимум 36 часов. Кроме того, усилится ветер, скорость которого местами будет составлять 20-22 метров в секунду.

Погода в Москве. Затишье перед бурей

Как отмечают метеорологи, в Москве наблюдается некоторое климатическое затишье. Природа словно взяла небольшую паузу, которая. То есть сегодня-завтра в столичном регионе никаких катаклизмов не будет. В частности, в среду Москва и область будут находиться в тыловой части циклонического фронта.

При облачной погоде местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон в столице составит минус 14-16, по области столбики термометров опустятся до 18 градусов мороза. Ветер сильным не будет - всего 3-8 метров в секунду, атмосферное давление к вееру подрастёт и составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет держаться на уровне 80%. В ночь на четверг воздух остынет до минус 17-22, осадков не ожидается. В четверг днём будет минус 10-15.

Прогноз погоды на выходные. Москву накроет «чёрная метель»

Настоящая буря разразится в Москве уже в ночь на пятницу. По прогнозу синоптиков, с 00:00 мск 12 февраля и до 12:00 мск субботы, 13 февраля Балканский циклон «Волькер» спровоцирует сильнейший снегопад очень высокой интенсивности. Как предупреждают метеорологи, осадки будут идти без перерыва в течение 36 часов.

По словам ведущего сотрудника центра «Фобос», это «настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая». Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погодных условий, видимость понизится до 500 метров. Другими словам, даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

Синоптики называют такое явление «чёрной метелью», в которую не рекомендуется испытывать судьбу и отказаться от личного автотранспорта. Лучше передвигаться на метро, а по возможности вообще не выходить из дома.

При этом температурный фон практически не поменяется – прогнозируется минус 10-14, причём как ночью, так и днём. Но сильный промозглый, плотный ветер и влажность воздуха в 90% создадут ощущение 30-градусных морозов.

Из архива погоды в Москве

Суровые февральские морозы постепенно покидают Москву, ходя до конца этой недели температурный фон ещё будет держаться ниже нормы, в том числе холоднее обычного сегодня. Однако до рекордных показателей всё-таки далеко. Так, самым морозным днём в Москве 10 февраля за всю историю метеонаблюдений было уже в далёком 1895 году, когда столбики термометров опускались до минус 32,3.

Температурный максимум в этот день также фиксировался более 100 лет тому назад – 10 февраля 1879 года градусники показывали плюс 4,6. Рекордное количество осадков – 12 мм – выпало в 1988 году. А самые высокие сугробы к 10 февраля были в 1999 году (60 см).

Ровно год назад было аномально тепло – 10 февраля 2020 года среднесуточная температура превысила норму сразу на 8,1 градуса: рано утром было минус 2, днем – плюс 2,8. Осадков вообще не было, а высота снежных сугробов составляла всего 6 см.