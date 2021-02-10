Путин проведёт встречу с главными редакторами отечественных СМИ

Глава российского государства Владимир Путин вечером в среду проведёт встречу с главными редакторами отечественных СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдёт в формате видеоконференции, передаёт РИА Новости.

«Это будет традиционная встреча, – пояснил представитель Кремля. – Кстати, уже почти год Путин в таком формате не общался с главредами российских СМИ».

Песков при этом подчеркнул, что это не публичная встреча, повестки для неё нет. И, к сожалению, в этом году она пройдет также через телевизор», – резюмировал помощник российского лидера

Кроме того, в среду Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание с членами Кабмина, где заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова о совершенствовании института банкротства. Также у президента на сегодня запланированы и другие встречи непубличного характера.