«Роскосмос» приостановил работу над ракетой для полета на Луну

Россия приостанавливает работу над сверхтяжелой ракетой «Енисей» для полетов к Луне, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на главу Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

«Здесь ситуация достаточно сложная. Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен», - сообщил руководитель в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что основные работы сосредоточены в плане «коррекции технического облика ракеты».

«Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято», - добавил Баранов. На решение всех вопросов потребуется несколько месяцев, - до середины текущего года, сообщил он.

В декабре о возможном пересмотре сроков по завершению работу над ракетой «Енисей» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что приостановка необходима для усовершенствования технических решений ракеты. Рогозин также сообщал, что первые пилотируемые миссии России на Луну до 2032 года будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара». Первая ракета должна отправиться к спутнику Земли в 2028 году.

