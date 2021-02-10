Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест на COVID-19

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) разработал новый тест для быстрой диагностики заражения коронавирусом.

Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, данная разработка ускорит процесс тестирования минимум в 3-4 раза. Другими словами, при помощи этого уникального изобретения результат на наличие COVID-19 будет готов уже через 1,5 часа.

При этом отмечается, что показатели чувствительности и специфичности для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой - 100%. Также отмечается, что регистрационное удостоверение для нового теста было получено 3 февраля.

Напомним, в настоящее время для диагностирования COVID-19 используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Новый же тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Реакция здесь происходит при постоянной температуре, что делает тест более быстрым и простым, однако его эффективность даже выше чем у метода ПРЦ.

Все компоненты для нового теста производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование более доступным.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было выявлено 14 494 случая заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост заболевших COVID-19 стал минимальным с октября 2020 года.

В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 4 012 710 случаев COVID (+0,36%). Скончались за сутки 536 пациентов, всего зафиксировано 78 134 умерших от вируса. Успешно перебороли заболевание 3 516 461 человек, из которых за последние сутки выписаны 22 575 человек.

В Москве тоже наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса, при этом столица по-прежнему сохраняет первое место среди регионов по заболеваемости – в городе выявлен 1 441 случай инфекции, скончались 68 человек, 3 633 были выписаны из больниц по выздоровлении. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за последние 24 часа зарегистрировано 1 169 новых случаев, на третьем месте Московская область (+650). В пятерке – Нижегородская область (+456) и Воронежская область (+362). В десятке также Ростовская область (+349), Самарская область (+302), Свердловская область (+287), Пермский край (+270) и Челябинская область (+265).

