Курс рубля: «Хватит ждать, пора покупать»

Российский рубль достиг двухнедельного максимума по отношению к доллару и евро, поддержанный ростом цен на нефть и позитивным прогнозом для рынков в целом – глава Минфина США Джанет Йеллен призвала парламент страны как можно скорее принять программу помощи в объеме 1,9 трлн долларов, что обеспечит рынки ликвидностью.

В результате по состоянию на 23.06 мск 9 февраля курс доллара снизился на 36 коп., до 73,94 рубля (максимума с 22 января), а евро потерял 0,5%, опустившись до 89,59 рубля. Что касается цен на нефть, то сорт Brent не только преодолел психологически важный уровень 60 долларов за баррель, но и вырос еще 0,7% – до 61,15 доллара. Этому способствовало сокращение добычи в Саудовской Аравии, а также решение России о снижении объемов экспорта в феврале на 20%.

На этом фоне у рубля есть возможности для дальнейшего роста, считает инвестиционный банк Morgan Stanley. В записке под названием «Хватит ждать, пора покупать» аналитики банка заявили, что "пришло время вернуться в российские активы", в то время как они ожидают шестипроцентного повышения курса российской валюты, сообщает Reuters со ссылкой на документ. Банк также заявил, что угроза санкций против России, связанная с делом заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, не будет представлять риска для макроэкономических перспектив страны.

Между тем, российский Минфин уже сократил закупки валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ): с 5 февраля по 4 марта покупать министерство будет 2,4 млрд в день, всего — 45,6 млрд. В итоге в ФНБ поступит 0,6 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, с 15 января по 4 февраля при покупках в министерстве руководствовались месячным прогнозом — 73,5 млрд рублей, а также отклонением фактических нефтегазовых доходов от ожидаемого за декабрь (32,7 млрд). В итоге потратили 106,3 млрд рублей, или 7,1 млрд рублей в день.

"Сочетание сократившихся закупок валюты и дорожающей нефти позволило рублю противостоять укреплению доллара на глобальном рынке Forex. Во всяком случае, действия Минфина послужили поводом для начала игры за рубль, и появился шанс на движение курса в сторону диапазона 70-72", — заявил ведущий аналитик управления анализа рынков АО "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

И все же основная причина роста курса рубля в последнее время – это снятие санкционных рисков, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Штаты рассматривают законопроект о введении точечных санкций в отношении российских чиновников, скорее всего, и Европа ограничится аналогичными мерами. Никакой угрозы для отечественной экономики эти санкции не несут. Поэтому рубль смог отыграть рост стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти.

В ближайшее время у рубля есть хорошие драйверы для роста – это прежде всего традиционно сильный платежный баланс страны в феврале-марте, считает эксперт, но предупреждает, что эти драйверы могут будут отыграны. Так, велика вероятность снижения нефтяных цен. Все прогнозы говорят, что среднегодовая стоимость нефти будет ниже 55 долларов за баррель. Не верят в столь дорогую нефть и участники рынка, о чем свидетельствуют более дешевые дальние фьючерсы на нефть по сравнению с ближайшим.

Наконец, нет никаких позитивных сдвигов в российской экономике, продолжает Антонов. Скорее, наоборот. Так, МВФ прогнозирует рост мировой экономики в нынешнем году на 5,5%, а российской – лишь на 3%. Впереди у нас думские выборы, в преддверии которых инвесторы будут уходить в валюту. Поэтому никаких иллюзий относительно укрепления рубля строить не стоит, считают в «Алор Брокер». Да, признает Алексей Антонов, какое-то время рубль может спекулятивно подрасти, в том числе пробить очень сильный уровень 73 руб. за доллар, но сильные девальвационные волны рубля мы еще увидим не раз.

Укрепление российской валюты было ожидаемо, признает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Конец прошлой недели и первая половина текущей, проходили в парадигме risk on. Новая администрация в США совместно с Демократической партией ведут очень активную компанию по продвижению новой программы фискальных стимулов.

Во многом именно благодаря этому инвесторы сейчас убеждены в том, что на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в мире и более сильной чем ожидалось отчетности американских компаний за четвертый квартал 2020 года, у рынков еще есть небольшой upside. Собственно, отмечает аналитик, он в последние пять торговых дней и реализовывался индекс широкого рынка S&P 500 вырос за это время на 4,5%, нефть на 9%, российские фондовые индексы прибавили 5%, а рубль укрепился почти на 3%.

Рублю, конечно, помогла и внутренняя стабилизация ситуации, Минфин снизил ежедневный объем покупок иностранной валюты, а уровень протестной активности резко сократился. Так что у российской валюты были шансы и на более масштабное укрепление, но то, что его так и не случилось, показывает некоторую слабость российской валюты. Вероятно, предполагает Александр Розман, эта слабость основана на санкционной угрозе, а также на проблемах с финансированием дефицита бюджета в 2,75 трлн. рублей. И как только upside на рынках будет выбран или по какой-то причине появятся сомнения в его обоснованности, курс рубля начнет быстро снижаться.

К слову сказать, на нефтяном рынке потенциал роста цен уже исчерпан, дальше котировки могут расти только под влиянием форс-мажоров, но зато он еще сохраняется в американских индексах, примерно на 1,5-2%. Если сопоставить это с недельной картиной в рубле, то окажется, что уже сейчас курс российской валюты близок к максимальным 74 к доллару и до конца недели он еще может пытаться достать отметки 73,70-73,80, но дальше он неизбежно будет стремиться уйти выше 75-76 рублей, прогнозирует эксперт. К концу февраля курс может сместиться к 77, а к концу марта перевалить за 80 рублей за доллар и 95 за евро.

Ситуация со ставками при этом, добавляет Александр Розман, очень интересная, потому что на фоне роста доходностей по российским гособлигациям и реальной отрицательной ставки в России, мы слышим призывы мирового сообщества в лице МВФ продолжить снижение ключевой ставки. Яркое противоречие, в котором Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию и не станет менять параметры монетарной политики, до тех пор, пока правильный выбор не станет очевидным. Рубль на такое решение вероятно отреагирует нейтрально, предпочитая следовать за конъюнктурой глобальных рынков