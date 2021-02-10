Рубль закрепился в узком диапазоне

Среду рубль начал с отметок 73,86 за доллар и 89,5 за европейскую валюту. К пяти часам по Москве нацвалюта смогла несколько укрепиться и за доллар и евро стали давать 73,75 рубля и 89,48 рубля соответственно. За тот же период индекс DXY откатился с 90,91 пункта 90,45 пункта. Однако не исключено, что тренд скоро сменится.

«Темпы ралли на мировых фондовых рынках замедляются. Это говорит о локальном исчерпании фундаментального позитива и адекватности текущих цен рисковых активов. Поддержку глобальному восходящему тренду оказывают монетарно-фискальные стимулы и масштабная программа вакцинации населения»,- комментирует рыночную конъюнктуру аналитик БКС Михаил Зельцер.

Как прогнозирует Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 74,0-75,0 в паре с долларом и в диапазоне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой.