Симоньян призвала закрыть в России иностранные социальные сети

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть на территории нашей страны иностранные социальные сети. Так журналиста отреагировала на удаления ее поста в Instagram.

«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», – написала Симоньян в Telegram-канале.

При этом она прикрепила ссылку на текст в Telegram, который и был удалён в Instagram. В нём журналистка пишет о том, что единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если ей запретят приезжать на Кубань.

Тем самым главред RT дала понять, что попадание в санкционный список, который соратник оппозиционера Алексея Навального директор ФБК* Владимир Ашурков передали в администрацию президента США Джо Байдена.

Помимо Симоньян в список ФБК включены: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Газпрома Алексей Миллер, председатель ЦИК Элла Памфилова, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также некоторые другие – всего 35 человек.

Всем им должен быть запрещён въезд на территорию США, а их активы в американских банках будут заморожены.

* «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – некоммерческая организация, которая Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

