Соратник Навального Волков объявлен в международный розыск

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в международный розыск. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, следователи направили в суд ходатайство о его заочном аресте по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Напомним, 29 января СК РФ предъявил заочное обвинение Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января. Ближайшему соратнику Навального инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий») УК РФ.

Это дело расследует Главное следственное управление СКР. По данным следствия, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. По данной статье Волкову грозит до 3 лет лишения свободы.

Существуют, как минимум, две точки зрения относительно социального состава и повестки последних протестов. Одни эксперты утверждают, что на улицу выходит все больше представителей бывшего «путинского большинства», требующих «левого поворота» в социально-экономической политике.

Другие оценивают недавние протесты как метания сытых столичных буржуа и интеллигентов, а также юных хипстеров, требующих «движухи», проводя параллели с событиями 2011 — 2012 гг. О том, какая позиция ближе к истине, в эксклюзивном интервью «Эксперту» рассказал известный политик, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

