Начался второй импичмент Трампу, бессмысленный и безнадежный

В Соединенных Штатах начался самый странный, в истории страны, процесс. Благодаря усилиям демократов, сенаторы решат в течении нескольких дней, объявлять ли импичмент уже ушедшему в отставку президенту. Теоретически итогом этого действа может стать политическая смерть Дональда Трампа. Практически – шансы таким способом поквитаться с экс-президентом у демократов невелики.

Противников Трампа воодушевляет первая победа. Сенат отверг доводы защиты бывшего главы государства, доказывавших, что отправлять в отставку того, кто уже не при должности беспрецедентно и неконституционно, и большинством голосов согласился рассматривать вопрос об импичменте. Победа, конечно, очень условная. Вот если бы голосование продемонстрировало, что в рядах республиканцев – раскол, демократы могли бы не радоваться, а торжествовать. Но за проведение процесса, так называемый Суд сената, высказались лишь шесть сенаторов-республиканцев из пятидесяти. Среди них – старые ненавистники Трампа: Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и Митт Ромни, не особенно скрывающий своей мечты стать лидером республиканцев вместо экс-президента. Новых лиц в рядах внутрипартийной оппозиции не прибавилось. Месяц назад, еще до того, как официально стартовал Суд сената, Рэнд Пол инициировал аналогичное голосование в той же верхней палате Конгресса. Тогда за импичмент высказались 55 сенаторов. Из них – пятеро республиканцев. На одного человека меньше, чем сейчас.

А для успешного импичмента надо, чтоб за него проголосовали две трети сенаторов. То есть, все пятьдесят демократов плюс 17 республиканцев. Сейчас это представляется невероятным.

Ведь, напротив, перед импичментом весь истеблишмент республиканцев, как кажется, сплотился вокруг Трампа. Те, кто клеймил его за подстрекательство к бунту 6 января – а именно захват Капитолия толпой трампистов ставится в вину экс-президенту - теперь резко переменили тон. Не ссориться друг с другом призывают и в руководстве партии, и лидеры республиканских фракций в Конгрессе. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти даже съездил к Трампу во Флориду. Его визит и беседа с экс-президентом (по крайней мере, то, что известно о ней в прессе) очень похожи на извинения, от себя лично и от партийного руководства.

Более того, едва избежала репрессий Лиз Чейни, главная сторонница импичмента Трампу в республиканской фракции Палаты представителей. Ее простили условно. Чейни осталась на посту главы Республиканской конференции Палаты представителей (это нечто вроде собрания верхушки фракции), но в любой момент может его лишиться. Приструнить сенаторов-антитрампистов так легко, конечно, не получится. Но и им подан ясный сигнал: партия не с ними.

Причина, почему республиканцы сменили гнев на милость, очевидна. За время после выборов они так и не нашли альтернативы Трампу. Он неудобен для партийного руководства, его выходки надоели, у него – большой антирейтинг, но им по-прежнему восхищаются миллионы обычных республиканцев. Они уверены, что Трамп стал жертвой козней вашингтонского «болота» - годами находящихся при власти бюрократов и политиканов от обеих партий. Эта уверенность еще более окрепнет, если импичмент состоится. Может, в результате Трампу и перекроют кислород. Может, не перекроют: все-таки ситуация беспрецедентная. Вдруг экс-президент докажет в суде, что импичмент после отставки не запрещает участвовать в политике и занимать выборные должности? Но в любом случае, если затея демократов удастся, республиканцы проиграют. Над партией нависнет угроза раскола. Даже если Трампу запретят участвовать в политике, свято место пусто не бывает. Найдется другой человек – допустим, Майк Помпео или кто-нибудь из семьи экс-президента. Кто сказал, что партия трампистов должна быть обязательно с Дональдом Трампом? Почему не, скажем, с его дочерью Иванкой?

К тому же возникнут совсем ненужные вопросы по первому импичменту. Он, напомним, был год назад и не удался, потому что большинство сенаторов-республиканцев проголосовало против. Нет гарантий, что демократы не попытаются припомнить это своим оппонентам. Республиканцев обвинят в том, что они могли остановить президента, опасного для страны, но не остановили. А он в результате так обнаглел, что устроил мятеж.

Все эти соображения внушают немалый оптимизм Трампу. Он, похоже, собрался превратить суд над собой в суд над своими противниками. Или уж в яркую политическую акцию, которая, как минимум, заставит американцев не забыть о своем экс-президенте.

Трамп назвал второй импичмент «беспардонным политическим спектаклем», цель которого - «заставить замолчать политического оппонента». К явному неудовольствию своих однопартийцев, в ходе Суда сената он намерен поднять тему фальсификации результатов президентских выборов – то, от чего, как черт от ладана, бежало руководство республиканцев. Убедить не превращать импичмент в популистское шоу, видимо, пытался Маккарти в ходе своей встречи с Трампом. Судя по последующим заявлениям экс-президента, он не сильно преуспел. Трамп осознает, что партии от него деваться некуда. Поэтому не боится. Противникам Трампа остается уповать на то, что его подведут излишняя самоуверенность и радикализм. Тем более, что так уже бывало неоднократно. Последний раз – на президентских выборах. То есть, совсем недавно.