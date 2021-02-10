В ЕС к осени будет привито от коронавируса 70% населения

Массовая вакцинация в Евросоюзе столкнулась с задержками в поставках вакцин от коронавируса, и в Брюсселе ожидают, что лишь к концу лета будут привиты около 70% европейцев, сообщает Euronews.

В настоящее время европейцев прививают от короанвируса тремя сертифицированными в ЕС вакцинами – Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Заключены также контракты с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но эти три компании пока не подали заявки на авторизацию своих препаратов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, признала, что в программе вакцинации были совершены ошибки. Речь в том числе идет о решении не допускать вывоза вакцин за пределы ЕС, которое в последствие было пересмотрено, но вызвало скандал. Эта мера могла бы привести к восстановлению пограничного и таможенного контроля между двумя частями Ирландии.

В Еврокомиссии так же признали, что недооценили сложности, связанные с прививочной кампанией. По словам главы Еврокомиссии, власти были слишком оптимистичны в отношении массового производства и опоздали с утверждением препаратов. Теперь Брюссель намерен ускорить процедуру допуска вакцин от коронавируса в странах Евросоюза.

«Нам необходимо улучшить обмен данными с тем, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам как можно быстрее получало информацию о результатах клинических испытаний. В настоящий момент у нас есть целая сеть европейских клиник, где они проходят. Одновременно с этим наш уполномоченный по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес будет работать над совершенствованием правовой базы, которая позволит ускорить процесс проверки и лицензирования вакцин», – сказала фон дер Ляйен.