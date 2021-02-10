В МИД допустили закрытие Генконсульства США во Владивостоке

Генеральное консульство США во Владивостоке может закрыться по решению Госдепа к середине весны текущего года, рассказал руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец в интервью, которое публикует сайт правительства Приморья.

«Это одностороннее решение Государственного департамента США, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», - сообщил дипломат.

Броварец при этом надеется, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрит данные планы, поскольку решение по закрытию Генконсульства не соответствует «объективным тенденциям развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами».

О возможном закрытии Генконсульства США во Владивостоке стало известно в декабре прошлого года. В американском диппредставительстве в РФ сообщали, что решение о закрытии принимается в целях «оптимизации работы американской миссии в России». Также сообщалось о приостановке работы Генконсульства США в Екатеринбурге.

