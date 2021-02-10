Суточный прирост новых случаев COVID в РФ стал минимальным с октября

В России за сутки выявлено 14 494 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало минимальным показателем, начиная с октября прошлого года, передает оперштаб. В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 4 012 710 случаев COVID (+0,36%). Скончались за сутки 536 пациентов, всего зафиксировано 78 134 умерших от вируса. Успешно перебороли заболевание 3 516 461 человек, из которых за последние сутки выписаны 22 575 человек.

В Москве также наблюдается снижение числа новых случаев COVID, при этом столица по-прежнему сохраняет первое место среди регионов по заболеваемости коронавирусом. В городе выявлен 1 441 случай инфекции, скончались 68 человек, 3 633 были выписаны из больниц по выздоровлении.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где за последние 24 часа зарегистрировано 1 169 новых случаев, на третьем месте Московская область (+650). В пятерке - Нижегородская область (+456) и Воронежская область (+362).

В десятке – Ростовская область (+349), Самарская область (+302), Свердловская область (+287), Пермский край (+270) и Челябинская область (+265).

