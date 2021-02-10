В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился с 12 февраля отменить ряд ограничений, связанных с распространением конронавируса.

Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии обслуживания не более половины столов. Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов. Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более половины мест.

Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%. На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.

С 5 до 20 посетителей увеличивается численность экскурсионных групп в музеях и на выставках. На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв метров.

На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта.