В Центре им. Гамалеи назвали количество привившихся от COVID россиян

Почти 2 млн российских граждан уже получили оба компонента вакцины «Спутник V», также более 2 млн россиян прошли первый этап вакцинации, рассказал заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Около 2,2 млн человек получило вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», - сообщил Логунов. Он уточнил, что сегодня в гражданском обороте находится почти 7 млн доз вакцины «Спутник V», еще один миллион поступит в медицинские учреждения до конца месяца.

«В следующем месяце планируемая мощность производства на всех четырех площадках - около 10 млн доз вакцин», - уточнил Логунов.

В январе текущего года вакцинировались от коронавирусной инфекции нового типа около 1,5 млн россиян, сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Приблизительно 60% населения или 87,8 млн человек правительство планирует привить к осени 2021 года.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована в октябре прошлого года и в настоящее время не поступила в гражданский оборот. В феврале пройдет регистрацию третья вакцина от COVID, разработанная в центре им. Чумакова, сообщает Минздрав РФ.

