Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Бахрейне

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована Национальным органом по регулированию здравоохранения (NHRA) Королевства Бахрейн.

«Вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране. Бахрейн стал 24-й страной в мире, одобрившей «Спутник V», – говорится на сайте вакцины «Спутник V».

Ранее вакцина была одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербская, Ливане, Мьянме, Пакистане и Монголии.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 до июня текущего года.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – сказал Кирилл Дмитриев.