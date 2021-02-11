4 февраля состоялась российская премьера нового фильма Ренаты Литвиновой «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

Премьера прошла в кинотеатре “Художественный”, ожидающем своего скорого открытия.

Первыми зрителями фильма стали Константин Эрнст, Владимир Познер, Кирилл Серебренников, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Анна Меликян, Александр Роднянский, Константин Богомолов, Ксения Собчак, Анна Михалкова, Павел Табаков, Чулпан Хаматова, Вадим Верник, Игорь Верник, Александр Кибовский, Вячеслав Кузнецов, Дуня Смирнова, Анатолий Чубайс, Сергей Капков, Михаил Куснирович, Алиса Хазанова, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Светлана Устинова, Мария Шалаева, Гоша Рубчинский, Pharaoh, Маша Федорова, Михаил Зыгарь, Светлана Бондарчук, Илона Столье, Ольга Карпуть, Снежана Георгиева, Ирина Кудрина, Мария Миногарова, Надежда Оболенцева, Катя Мухина, Наташа Гольденберг, Александра Вертинская, Наталья Синдеева, Агния Дитковските и многие другие.

Премьеру поддержал сервис Тинькофф Инвестиции Премиум.

Особым подарком для гостей первого российского показа «Северного ветра» стала специальная зона Hennessy Filmmakers' Lounge на 3-ем этаже кинотеатра, где гости поделились мнениями о фильме за бокалом Hennessy X.O.

Партнерами премьеры также выступили «Алроса» и Mastercard.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Дата выхода в прокат в России: 6 февраля 2021 года

Студия: Фонд «Запределье» при поддержке Первого канала

Жанр: драма

Режиссер: Рената Литвинова

Автор сценария: Рената Литвинова

Продюсеры: Рената Литвинова, Наталья Дубовицкая, Надежда Соловьева

Оператор: Олег Лукичев

Композитор: Земфира Рамазанова

В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Манана Тотибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Тимур Сурков, Мария Бердинских, Василий Горчаков, Римма Коростелева, Амин Хуратов

Прокатный рейтинг: 18+

Формат: 2D

Сайт фильма: https://sonypictures.ru/film/north-wind/

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…