Акции дня: бумаги «Роснефти» растут вопреки слабой нефти

Бумаги «Роснефти» пользовались спросом трейдеров по итогам дневной сессии в четверг, 11 февраля. За торги акции подорожали на +1,78% до 500,20 рублей за акцию.

Несмотря на дешевеющую нефть, котировки компании шли вверх. Эксперты «Газпромбанка» во вторник повысили целевую цену по бумагам «Роснефти» на 18% до 7,8 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR). Позитива бумагам добавил проект «Восток ойл», который позволяет компании рассчитывать на рост денежных потоков и на удвоение капитализации. Потенциал роста котировок составляет около 26%, считают аналитики. Ранее также Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте «Восток Ойл». Ресурсную базу проекта выключают месторождения Ванкорского кластера, его в том числе разрабатывает «Ванкорнефть» (49,9% долей владеют индийские компании).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,43% до 3414,32 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,90% до 1461,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:12 мск составила 61,27 долларов за баррель (-0,33%). Российская валюта укреплялась – 73,71 рублей за доллар.