Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего европейского центра торговли акциями

Амстердам обошёл Лондон, став ведущим в Старом Свете центром торговли акциями после завершения переходного периода Brexit.

Как пишет газета Financial Times, средний оборот торгов акциями Euronext Amsterdam и нидерландских подразделений CBOE Europe и Turquoise в январе составил 9,2 млрд евро в день. А это более чем в 4 раза выше уровня декабря. При этом в столице Великобритании среднедневной оборот торгов акциями сократился до 8,6 млрд евро.

Запрет на торговлю в Лондоне для финансовых институтов Европы после изменения статуса Великобритании в ЕС привел к переводу из британской столицы сразу после истечения срока переходного периода Brexit сделок на сумму около 6,5 млрд евро в день.

По мнению экспертов, такая ситуация не будет означать перемещения тысяч рабочих мест из Лондона, в то время как налоговые последствия могут стать фактором сокращения объёма торгов на прибыли компаний.

