Байден и Си поговорили по телефону

Состоялся первый после смены в Вашингтоне администрации телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и Председателем КНР Си Цзиньпином. Американские СМИ сообщают, что лидер США поднял в разговоре проблемы прав человека, торговой политики и международной безопасности, по которым у Вашингтона и Пекина большие разногласия. Кроме этого, речь шла и о проблемах, где интересы первой и второй экономик планеты более-менее совпадают и где возможно сотрудничество. Это изменения климата, распространение ядерного оружия и, конечно же, борьба с Covid-19. С Си Байден переговорил в последнюю очередь из глав больших государств. Показательно, что в состоявшихся перед этим телефонных беседах с главами европейских и азиатских союзников американский президент говорил, что намерен искать возможности диалога с Китаем.

«Я сказал ему, что буду работать с Китаем, когда это будет в интересах американского народа»,- говорится в твите Джо Байдена, написанном после разговора с китайским лидером.

Си Цзиньпин повторил позицию Пекина, суть которой, как утверждают китайские СМИ, в том, что «сотрудничество является единственным правильным выбором для обеих сторон». По мнению Си, Пекин и Вашингтон могли бы сотрудничать в борьбе с коронавирусом, вместе способствовать скорейшему восстановлению глобальной экономики и поддерживать региональную безопасность.

«У Китая и США будут разные позиции по некоторым вопросам,- цитируют китайские СМИ Си,- но главное – уважать друг друга, относиться друг к другу, как равноправному партнеру, и конструктивно решать спорные вопросы».

Джо Байден и Си Цзиньпин давно знакомы. В США надеются, что это обстоятельство пойдет на пользу двусторонним отношениям. В то же самое время многие в США ждут от Байдена, что он займет жесткую позицию по отношению к Поднебесной. Причем, по отношениям с Китаем позиции демократов и республиканцев совпадают, что сейчас большая редкость. Не случайно, накануне разговора Байден назвал Китай «нашим самым серьезным соперником».

В таких разговорах многое остается, так сказать, за кадром, поэтому следует внимательно следить за окружающим фоном. К примеру, очень вероятно, что не случайно разговор состоялся в тот же день, когда Джо Байден приказал военным во время своего первого визита в Пентагон в качестве главнокомандующего подготовить к концу лета доклад о том, как американская стратегия в отношениях с Китаем влияет на безопасность Соединенных Штатов, т.е., не исключено, разработать новую стратегию. Уже сейчас, в первые дни работы новой администрации, очевидно, что Байден считает стратегию своего предшественника по отношению к Пекину ошибочной и что он отменит ее, как отменил уже немало того, что сделал Дональд Трамп.

Любопытно, что разговор между Байденом и Си состоялся всего на день позже (с разницей в четыре года) разговора между Трампом и Си, которые обсуждали американо-китайские отношения 9 февраля

2017 года. Суть китайской стратегии Трампа, которую категорически отвергает Байден, состояла в том, что Вашингтону в борьбе с Пекином, особенно, в торговой войне не следует опираться на союзников, потому что те не хотят вводить против Китая санкции.

С другой стороны, Джо Байден достаточно опытный и гибкий политик, чтобы, отвергая стратегию предшественника в целом, отказаться от заимствования того, что он считает полезным и нужным. Так, например, Вашингтон не собирается отменять или ослаблять жесткие тарифы против китайских товаров. По крайней мере, Байден не собирается их трогать на данном этапе.

Сейчас, напомним, общая сумма тарифов на китайские товары составляет 370 млрд долларов. Пошлинами и тарифами обложены три четверти всего, что Китай поставляет в Америку.

Помощники Байдена сейчас ищут новые рычаги оказания давления на Китай в сфере экономики. Это, признают сотрудники новой администрации, займет некоторое время.

Джо Байден планирует продолжить оказывать на Пекин не только экономическое, но и военное давление. Способов здесь тоже много. Самый заметный, к примеру, военные учения в Южно-Китайском море, одном из наиболее «горячих» сейчас регионов планеты. Именно в этом море сейчас существует наиболее высокая вероятность возникновения вооруженного конфликта между США и КНР.

Еще один испытанный, кстати, тоже Трампом способ – проход американских военных кораблей через Тайваньский пролив, отделяющий материковый Китай от мятежного острова, который в Пекине считают своей временно отколовшейся провинцией.

Очень важная сфера в новых и, одновременно, старых отношениях между США и КНР заключается в решимости Байдена еще больше перекрыть Пекину доступ к важным технологиям. Борьбе КНР в технологической сфере в Вашингтоне сейчас намерены уделять повышенное внимание и значение