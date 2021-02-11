Черногория разрешила поставки вакцины «Спутник V»

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

«В соответствии с решением правительства Черногории… институт … выдал разрешение на закупку, точнее импорт вакцины "Спутник V"», – цитирует агентство регулятора.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах по поставкам российского препарата против COVID-19.

Ранее вакцина «Спутник V» была одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербская, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховным Советом Украины государством- агрессором, запрещается», – говорится в постановлении украинского правительства.