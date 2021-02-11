Диетолог назвал продукт для быстрого восстановления после COVID

Восстановить организм после перенесенной коронавирусной инфекции поможет перец, рассказал 11 февраля в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик. Он пояснил, что эта приправа необходима для вывода из организма поврежденных инфекцией клеток. Это очень сложно сделать, поскольку продуктов распада в организме после данного вируса остается огромное количество.

Перец может помочь в этом процессе, ведь добавление его в пищу способствует активизации кровообращения, пояснил врач.

«Эти клетки иммунитету не сразу удается вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго», - рассказал фитотерапевт. Он добавил, что при усилении кровообращения процесс очистки организма проходит быстрее, а когда человек еще совсем слаб, перец тем более полезен.

Он уточнил, что добавлять в пищу можно красный, черный или длинный перец, но не стоит злоупотреблять этим острым продуктом. А некоторым людям он и вовсе противопоказан, в этом случае лучше посоветоваться с лечащим врачом.

«Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец», - отметил Лущик.

В заключении он посоветовал, для устранения чувства жжения от перца пить побольше молока или жевать листья мяты. Эти продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения, пояснил врач.

