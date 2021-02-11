Эксперт рассказал о выплате, которую россияне могут получить раз в год

Малоимущие россияне могут раз в год получать материальную помощь от государства, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Он уточнил, что данная мера предусмотрена федеральным законом и получить помощь могут граждане, соответствующие указанным в законе требованиям. В частности, к данной категории относятся малоимущие семьи, одинокие малоимущие россияне, а также другие категории россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Сумма, которая выплачивается малоимущим гражданам, разная в каждом регионе, поскольку рассчитывается с привязкой к прожиточному минимуму и средней заработной плате в конкретном субъекте РФ. К примеру, в Московской области такая выплата составляет шесть тысяч рублей на одного члена семьи в год. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа в случае экстремальной жизненной ситуации государство может выплатить до 50 тысяч рублей.

В начале года Росстат заявлял о снижении числа бедных в стране на 1,1 миллиона. В третьем квартале прошлого года доходы ниже 11,6 тысячи рублей (прожиточного минимума) получали 18,8 млн россиян (12,8%), сообщает ведомство.

