Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европейский парламент призывает приостановить предстоящий запуск Островецкой атомной электростанции в Белоруссии, сообщает «Интерфакс». В ходе дистанционного голосования это решение поддержали 642 евродепутата проголосовали, а 29 выступили против при 21 воздержавшихся.

«Станция создается как геополитический проект Белоруссии и России, ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов в смысле безопасности, здоровья людей и защиты окружающей среды», – говорится в резолюции, принятой в Европарламенте.

Европарламент считает ввод АЭС в эксплуатацию в марте этого года «поспешным» и заявляет, что она «не соответствует самым высоким международным стандартам экологической и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ». В резолюции перечисляются конкретные технические и технологические претензии к АЭС, а также указывается на недостаток прозрачности проекта и «низкий уровень обеспечения качества и контроля» при его исполнении.

Островецкая АЭС расположена в 50 км от Литваы и поблизости от границ Польши, Латвии и Эстонии.