«Ивановы» адаптировались к пандемии

Сбербанк опубликовал исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research. В сообщении банка говорится, что россияне уже адаптировались к пандемии коронавируса и сегодня смотрят в будущее нейтрально либо с оптимизмом. Потребление начало восстанавливаться, и это окажет позитивное влияние на экономику РФ уже в ближайшие месяцы.

Одним из важнейших факторов, поддерживающих оптимизм граждан, стал рост медианных зарплат, который констатировали в SberCIB. В четвертом квартале 2020 года этот показатель ускорился до 9% по сравнению с 6% в третьем. Медианные темпы роста доходов также повысились: с 4—7% в октябре и ноябре до 13% в декабре. «Это может быть связано с декабрьскими разовыми выплатами семьям с детьми, а также с тем, что перед длинными новогодними праздниками значительная часть выплат заработной платы была перенесена с января на декабрь», — отмечают эксперты банка.

Позитивны и другие данные: вторая волна эпидемии не спровоцировала массовых увольнений и перевода работников на удалённый режим. 78% респондентов сейчас работают в обычном режиме (в третьем квартале таких было 80%). Доля работающих из дома по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась — 13%. Что же касается основных факторов беспокойства, то для «Ивановых» ими по-прежнему остаются здоровье (64% респондентов) и перспективы трудоустройства (54%). Тем не менее, 60% респондентов считают, что их работодатели выйдут на докризисные показатели уже в ближайшие четыре месяца.

Знаменитым майским указам президента уже почти 9 лет, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Однако, их реализация, если посмотреть на неё в разрезе конкретных бюджетных учреждений, оставляет желать лучшего. Прежде всего, это касается научных организаций. Конечно, нельзя отрицать, определенную недофинансированность отечественной науки, соглашается Гожий, но это относится, прежде всего, к техническому оснащению и выделению средств на фундаментальные исследования. Что же касается обязательств перед работниками, то последовательная ориентация государства на исполнение своих социальных функций практически исключила возможность перебоев в поступлении средств на выплаты зарплат бюджетникам. Тем не менее, при очевидном наличии у руководства страны политической воли, направленной на повышение доходов россиян и реализацию принципов социальной справедливости, перекосы и диспропорции в уровнях зарплат работников бюджетной сферы наблюдаются с регулярностью, свидетельствующей о воспроизводимом характере проблемы.

Дисбаланс в реальных выплатах сотрудникам в рамках конкретных бюджетных организаций приобрел сегодня характер сформировавшегося уклада и напоминает цеховую организацию Средневековья, констатирует Гожий. В частности, в научных учреждениях разброс реальных зарплат между профильными работниками может достигать 70, а то и более процентов. И это не разовый случай сбоя системы, а несовершенство самого механизма распределения бюджетных ресурсов внутри учреждений и институционального регулирования процесса. Необходим пересмотр нормативной базы работы бюджетных организаций и системы контроля за освоением централизованно выделяемых денежных средств и обоснованностью выплат работникам со стороны Минфина и Минтруда, считает эксперт.

Проблема диспропорции выплат в бюджетной сфере вновь возникла на фоне общего улучшения ситуации с доходами россиян в четвертом квартале 2020 года. Рост зарплат, зафиксированный в конце прошлого года, во многом объясняется, как уже было отмечено, опережающими предновогодними выплатами. Однако сам этот факт свидетельствует о наличии такой возможности у работодателей и является позитивным сигналом о восстановлении деловой активности в стране, отмечает Анатолий Гожий и подчеркивает: активизация экономики должна сопровождаться сбалансированным ростом доходов всех социальных групп населения. Ликвидация диспропорций выплат в бюджетной сфере — важная часть этого процесса.

Каждый год в декабре уровень доходов по любым статистическим методикам сбора информации оказывается на 15-20% выше, чем в другие месяцы, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Это происходит за счёт накопившихся премиальных, 13-й зарплаты, авансовых выплат работникам за январь перед длинными выходными.

Такие чисто формальные скачки в четвертом квартале наблюдаются даже в таблицах от Росстата. Допустим, за октябрь и ноябрь 2017 года статистики определили среднюю начисленную зарплату в целом по экономике на уровнях 38 тыс. 333 руб. и 38 тыс. 848 руб. соответственно. В декабре этот показатель подскочил сразу до 51 тыс. 297 руб., а уже в январе 2018 г. опустился до 39 тыс. 017 руб. Аналогичные декабрьские всплески до 55 тыс. 569 руб. в 2018 году и даже до совсем уже невероятных 62 тыс. 239 руб. в 2019 году каждый раз сопровождались январскими спадами до прежних и даже более низких уровней. Таким образом даже официальные доходы в среднем за первые 3-4 месяца следующего года крайне редко превышают доходы за сентябрь-ноябрь предыдущего, констатирует Пушкарёв.

Хотелось бы, однако, вести речь о стабильном эффекте, а не о разовых сезонных статистических скачках. Возникновение реальной планомерной тенденции роста средних доходов по стране требует не только мер, принятых на самом верху для более прозрачной и справедливой раздачи денег из казны врачам, учителям, рабочим предприятий с госучастием или учёным. Делать это необходимо, уверен Пётр Пушкарёв, но также крайне важно и полезно будет для страны, если президент нагонит побольше страху на горе-статистиков и особенно на чиновников среднего звена, которые зачастую ищут не способы поднять людям зарплату, даже когда на то есть указы, а возможности сэкономить бюджетную копейку — не без выгоды для себя.

Не исключено, предполагает эксперт, что на эту ненужную стране и вообще в целом вредную «экономию» заточена и система выплаты премиальных непосредственно тем госслужащим, которые этими вопросами занимаются. Возможно, в этом же кроется и разгадка секрета, зачем вместо подъёма зарплат сотрудников переводят на полставки, хотя нагрузка их остается практически неизменной. Есть вопросы по методике расчёта целевых зарплатных показателей и к профильным ведомствам: не только президенту, надо полагать, интересно будет наконец-то узнать, по каким таким параметрам «среднего дохода от трудовой деятельности» устанавливаются размеры объявленных сверху надбавок и выплат госслужащим.

Надо, впрочем, понимать, предупреждает Пётр Пушкарёв, что вопрос с зарплатами упирается отнюдь не только в то, что происходит в госсекторе. Чтобы в реальности, а не только в отчетах статистиков, доходы у людей становились выше, а уровень задолженности по кредитам ниже, недостаточно поменять в опросах менее репрезентативные выборки на более репрезентативные. В экономике должны возникнуть такие условия, чтобы не у единичных предприятий, а у большинства частных малых, средних и больших компаний, фирм, небольших заводов могли расти обороты, выручка, а значит и прибыль. В конце концов, для того, чтобы поднять своим сотрудникам зарплаты, владелец или акционеры предприятия должны сначала увидеть доходы, ради дальнейшего роста которых можно и нужно стимулировать сотрудников.

Зависимость этого процесса от распределения денег госслужащим, конечно, есть: более высокие зарплаты в госсекторе помогут раскачать спрос по всему спектру товаров и услуг, а значит, будут способствовать росту доходов всех секторов российской экономики. И всё же, уверен Пушкарёв, помимо этого, государству следует проявлять целенаправленно заботу о доходах частных предприятий, оставляя им достаточно денег на развитие, субсидируя различными налоговыми льготами и прямым соинвестированием как цели развития, так и непосредственный рост зарплат сотрудников таких компаний.