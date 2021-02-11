Китай запретили вещание BBC

Государственное управление радио и телевидения Китая провело расследование в отношении телеканала BBC World News, по итогам которого запретило его вещание на территории страны, сообщает РБК со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

По мнению китайского регулятора, телеканал BBC нарушил правила вещания зарубежных спутниковых каналов. Новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», как того требуют соответствующие нормативные акты, а также наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая, утверждает управление. «Государственное управление радио и телевидения не разрешает BBC World News продолжать вещание в Китае. Заявки на вещание в этому году приниматься не будут», — говорится в сообщении регулятора.

РБК напоминает, что в конце января BBC опубликовала документальный фильм, получивший название «54 дня», который был посвящен проблеме возникновения коронавируса SARS-CoV-2. В нем утверждалось, что власти Китая на протяжении недели сообщали о том, что вспышка коронавируса находится под контролем, хотя на тот момент вирус продолжал распространяться.

Министерство иностранных дел Китая потребовало от BBC публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию» пандемии коронавируса.

BBC отвергла обвинения со стороны китайских властей. «Мы придерживаемся нашего точного и честного освещения событий в Китае и полностью отвергаем необоснованные обвинения в распространении неправдоподобных новостей и наличии идеологической ангажированности», — говорилось в вещательной корпорации.