Курс доллара: от рубля ждут новой волны укрепления

В среду российская валюта слабо менялась в обеих парах в ожидании новых стимулов к движению. Открывшись утром с отметок 73,86 за доллар и 89,50 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль остался почти на тех же позициях.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,88 руб., что на 1,25 коп. меньше чем было сутками ранее. Евро в свою очередь немного прибавил – в это же время он стоил 89,61 руб. (+8,75 коп.).

По мнению большинства экспертов, наша валюта вчера слабо менялась к основным резервным мировым валютам в ожидании новых стимулов к движению. В частности, Михаил Зельцер из БКС отметил, что темпы ралли на глобальных фондовых площадках вчера замедлялись. Это, по его мнению, говорит о локальном исчерпании фундаментального позитива и адекватности текущих цен рисковых активов.

«При этом поддержку восходящему тренду оказывали монетарно-фискальные стимулы и масштабная программа вакцинации населения», – подчеркнул Зельцер.

Артём Тузов их ИК «Универ Капитал» прогнозирует, что в краткосрочной перспективе наша валюта в паре с долларом будет находиться в диапазоне 74,00-75,00, а в паре с евро в коридоре 89,50-90,50.

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что несмотря на то, что вчера рубль вслед за другими валютами EM немного замедлил свой рост, потенциал для его дальнейшего укрепления сохраняется. Среди факторов поддержки нацвалюты они отмечают глобальный risk-on, а также мировые цены на «чёрное золото», которые растут на фоне снижения покупок российским финансовым ведомством.

«Кроме того, рублю помогает ослабление доллара на глобальном рынке. Поэтому потенциал дальнейшего укрепления нашей валюты сохраняется, хотя и стал ниже. В краткосрочной перспективе мы ждём стабилизации доллара и курса валют EM», – заявили в банке «Санкт-Петербурге».

Между тем, в Совкомбанке уверены, что тенденция к укреплению рубля сохранится как минимум до конца I квартала этого года. Новой волне укрепления будет способствовать сезонно крепкий текущий счёт платежного баланса России. Такой прогноз сделал главный аналитик банка Михаил Васильев. По его мнению, в ближайшие два месяца пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 72,00-74,00, а пара евро-рубль в коридоре и 88,00-90,00.

Среди факторов поддержки, благодаря которым рубль все последние сессии регулярно дорожает в обеих парах, эксперт назвал уверенность глобальных игроков в быстром восстановлении американской экономики США.

Слабость доллара на мировом рынке позволила нацвалюте укрепиться до отметки 74,00. Дополнительную поддержку рублю оказывает её постоянный союзник – нефть. Кроме того, Васильев выделяет вернувшийся аппетит инвесторов к покупкам ОФЗ, снижение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, низкий спрос на импорт, низкие выплаты по внешнему долгу, а также приток капитала в высокодоходные активы рынков развивающихся стран.

Но почивать на лаврах очень рано. Как подчеркнул Васильев, серьёзной угрозой для курсовой динамики остаются геополитические риски.

«Они крайне отрицательно сказываются на отношении глобальных игроков к рублю. Администрация нового главы Белого дома Джо Байдена сохраняет воинственную, антироссийскую риторику, угрожая новыми рестрикциями. Пока мы не ожидаем жёстких антироссийских ограничений и надеемся, что Вашингтон и Брюссель ограничатся лишь словесными угрозами или персональными санкциями, которые на рынки почти никак не влияют», – резюмировал аналитик Совкомбанка.

Эксперты американского инвестиционного банка Morgan Stanley также уверены, что угроза санкций против Москвы, связанная с делом заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, не будет представлять риска для макроэкономических перспектив нашей страны.

На этом фоне у рубля есть возможности для дальнейшего роста. В записке под названием «Хватит ждать, пора покупать» аналитики банка заявили, что пришло время вернуться в российские активы, в то время как они ожидают шестипроцентного повышения курса российской валюты.

«Сочетание сократившихся закупок валюты и дорожающей нефти позволило рублю противостоять укреплению доллара на глобальном рынке Forex. Во всяком случае, действия Минфина послужили поводом для начала игры за рубль, и появился шанс на движение курса в сторону диапазона 70,00-72,00», – прогнозирует ведущий аналитик управления анализа рынков АО «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

И все-таки основная причина роста курса рубля в последнее время – это снятие санкционных рисков. Так считает Алексей Антонов из «Алор Брокер».

«В Вашингтоне рассматривают законопроект о введении точечных санкций против высокопоставленных российских чиновников. Велика вероятность, что этим же ограничится Евросоюз. А это никакой практической угрозы для экономики РФ не несёт. Поэтому рубль пока будет и дальше укрепляться, по крайней мере в перспективе ближайших недель», – уверен эксперт.