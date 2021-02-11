Минфин: цифровой рубль усилит позиции российской валюты в мире

Иван Чебесков – глава департамента финансовой политики Минфина РФ – считает, что внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчётах. По его мнению, цифровая валюта может стать инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления рубля в мировой конкуренции, передаёт РИА Новости.

«По сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира», – предположил Чебесков.

Он уверен, что если цифровой рубль сделать привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дать возможность нерезидентам (партнёрам РФ по ЕАЭС и другим партнёрам) получать цифровые рубли, то, возможно, Россия сумеет повысить и конкуренцию рубля в международных расчётах в целом.

При этом представитель российского финансового ведомства признался, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля пока понять очень сложно, так как такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему.

«При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств», – резюмировал Чебесков.

Напомним, осенью 2020 года Банк России запустил общественные консультации по выпуску цифрового рубля. Скорее всего, в этой форме предпринят шаг для практического появления цифровой валюты. Ею можно будет платить без интернета, необходимого сегодня карточным терминалам. Её введение отзовется значительными эффектами для финансовой системы в целом, которые еще предстоит осознать.

Подробно об этом читайте в нашем материале «ЦБ решается на цифровой рубль» https://expert.ru/2020/10/13/tsb-reshaetsya-na-tsifrovoj-rubl/.

