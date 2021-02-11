На первом в 2021 году заседании ЦБ РФ предстоит выбор

Участники рынка ждут от Банка России четких сигналов о том, какой будет его политика в ближайшие несколько месяцев, и на что ЦБ будет обращать внимание в первую очередь.

Добавил неопределенности выпустивший на днях свои рекомендации Международный валютный фонд. Его эксперты призвали российский ЦБ продолжить курс на смягчение денежной политики и выразили уверенность в том, что в этом году ключевая ставка может быть снижена еще на 50 базисных пунктов.

Что самое любопытное, МВФ предлагает снижать ставку, чтобы не допустить сползания инфляции ниже целевого уровня в 4%.

Это заявление идет вразрез с консенсусом, сложившимся на рынке. Участники и аналитики, напротив, не ждут дальнейших шагов по удешевлению денег, более того, допускают, скорее, повышение ставки в перспективе ближайших полутора лет.

Что же касается ближайшего заседания, то в Sber CIB, например, предсказывают сохранение ключевой ставки на уровне 4,25%.

«Мы ожидаем, что в эту пятницу ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 4,25%. Возможно, регулятор также сообщит, что цикл снижения ставки завершен. При этом мы полагаем, что он оставит возможность для первого повышения ставки в середине 2022 года. По итогам заседания в феврале ЦБ также обновит прогнозы и, вероятно, представит долгожданный прогноз траектории ключевой ставки, обещанный на этот год», — заявил на этой неделе стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко.

В целом это мнение совпадает с мнением большинства экспертов, различаются в основном прогнозы по срокам возможного повышения ставки. При этом ее снижения, кроме МВФ, не ждет практически никто.

Стоит отметить, что на данном этапе Центральный банк находится не в самой комфортной ситуации для принятия решений. В прошлом году, когда на фоне пандемии коронавируса разгорелся кризис, регулятор решил действовать без промедления и резко снижал ставки. На фоне локдауна и последовавшего за ним резкого падения деловой и потребительской активности, смягчение политики практически не повлияло на инфляцию. Однако уже к концу года, когда спрос начал восстанавливаться, начался рост потребительских цен, и по итогам 2020 года инфляция заметно превысила целевой ориентир ЦБ в 4%. Среди объяснений этого: смягчение денежной политики и ослабление рубля (можно упомянуть также, в частности, восстановление доходов по итогам года).

В среду Росстат сообщил, что в феврале при сохранении среднесуточных темпов первой недели инфляция может вырасти до 5,6%. На данный момент она составляет 5,3%.

А у финансового блока РФ появляется еще одна проблема. Реальная доходность ОФЗ, то есть за вычетом инфляции, пока еще остается положительной, но находится на крайне низком уровне, фактически стремится к нулю. По десятилетним гособлигациям доходность на данный момент 6,32%, то есть реальная около 1%. Нерезидентам такие бумаги не интересны, поэтому и спроса особого нет. Ни о каком керри-трейд речи уже не идет. Цена опустилась до уровней годичной давности. Все это усложняет задачу Минфина по привлечению заемных денег для финансирования дефицита бюджета. Понятно, что ЦБ и Минфин работают в одном направлении, так что отделять ЦБ от Министерства финансов вряд ли стоит. И во многом от решений и заявлений Центрального банка будет зависеть динамика цен на долговом рынке.

На этой неделе Министерство финансов провело рекордные с середины декабря размещения ОФЗ – на трех аукционах удалось привлечь 50 миллиардов рублей. Однако в реальности цифры все же довольно слабые и результаты очень далеки от планов самого Минфина. Так, с начала года он занял на рынке госдолга 109 миллиардов рублей, тогда как запланировал за первый квартал продать ОФЗ на триллион.

Как известно, облигации растут в цене в те периоды, когда инвесторы ожидают снижения ставки. Учитывая консенсус-прогноз участников рынка, ЦБ сейчас даже не думает о смягчении, а значит и массового притока капитала на долговой рынок РФ ждать не стоит. Возможно, Минфин снова будет привлекать для этих целей банковский сектор.