Цены на нефть пошли вниз на новостях из США

11 февраля цены на нефть показывают отрицательную динамику на новостях о снижении запасов нефти в США до минимального уровня с марта прошлого года, передает «Прайм».

Об обновлении годовых максимумов нефтяными ценами стало известно накануне. Поддержку рынку 10 февраля оказали данные Минэнерго США о снижении запасов. Так, за неделю, завершившуюся 5 февраля, запасы нефти в США снизились на 6,6 млн баррелей. В то время, как эксперты прогнозировали снижение в среднем на 2,7 млн баррелей, сообщает S&P Global Platts. Уточняется, что на 700 тыс. баррелей снизились на терминале в Кушинге запасы, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

К 8:10 по московскому времени стоимость сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures с поставкой в апреле достигла отметки $61,12 (- 0,57%) за баррель. По итогам торгов 10 февраля эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $61,47 за баррель. Цена сорта WTI с поставками в марте потеряла на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 0,55%, достигнув отметки $58,36 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,32 (0,6%) - до $58,68 за баррель.

По данным на 10 февраля сорт Brent дорожал девять сессий подряд, WTI рос восемь сессий подряд. Для обоих сортов нефти эти периоды стали самыми длительными этапами роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

