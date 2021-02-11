Как высоко может подняться цена на нефть

Нефть в последние дни вне всяких сомнений сильно удивила экономистов, почти вернувшись к доковидным ценам. У этого «чуда» две причины, которые авторы прогнозов, конечно, предвидели, но учитывали их воздействие во втором квартале или во второй половине года, а не в январе-феврале. Первая – ограничения по добыче нефти в Соединенных Штатах и, конечно же, соглашение ОПЕК+, которое снизило предложение на миллионы баррелей в сутки.

Вторая – рост спроса, вызванный восстановлением глобальной экономики; незначительное давление на запасы «черного золота» и возникновение на рынке ситуации, известной как депорт или бэквордация, когда фьючерные цены превышают цены текущего времени или будущего (спотовые). Бэквордация благоприятствует для роста цен в долгосрочной перспективе.

Еще один драйвер роста цен на нефть – ожидание принятия очередной программы помощи американской экономике, объем которой может составить 2 триллиона долларов. Пока все эти причины оказались сильнее тревог, вызванных обнародованным в минувшую пятницу отчетом о состоянии рынка труда в США. Из него следует, что слабая обстановка на рынке труда тормозит восстановление американской экономики.

О стремительном росте цен говорит и такой же быстрый рост стоимости акций многих нефтяных компаний, включая ExxonMobil и ConocoPhillips. За последние пару недель цена акций этих компаний выросла на 10%.

Способствует росту цен на нефть и снижение ее запасов. На прошлой неделе, к примеру, по данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти снизились до среднего значения за пять лет для этого времени года. Именно снижение запасов нефти в резервуарах и хранилищах произошло быстрее, чем ожидали. Оно спровоцировало тревогу за фьючерские поставки, а страхи и толкают цены вверх.

Однако все же главными драйверами роста цен является снижение добычи как в Америке, так и в других странах. Сейчас американские нефтяники качают на 2,4 млн б/с меньше, чем год назад. Что же касается ОПЕК+, то участники соглашения объявили на прошлой неделе о самом большом снижении добычи после апреля 2020 года – на 2,1 млн б/с.

В прошлую пятницу до 5,16 доллара на баррель, т.е. максимума с начала пандемии, увеличился разрыв между контрактами на поставки нефти в марте нынешнего года и марте 2022 года.

Возникает вопрос, как высоко поднимутся цены в этом году? Для прогнозов объемов добычи нефти в США чаще всего используется количество буровых установок. Естественно, рост цен на нефть повышает активность американских сланцевиков. Они наращивают добычу и через какое-то время рост цен на нефть замедляется.

Американские сланцевики неоднократно обещали не наращивать уровни добычи любой ценой. Вместо наращивания добычи они сконцентрировались на приведении в порядок своих финансов, которые находятся в плачевном состоянии из-за массовых списаний в последние год-два. Им также необходимо когда-то и повысить дивиденды для акционеров, которые и так уже долго терпят низкие выплаты.

Сейчас число буровых установок в США приблизилось к 400. Высокие цены испытывают на прочность решимость сланцевиков выполнять сделанные год назад, в самый разгар обвала нефтяных рынков, обещания не наращивать добычу. Это особенно трудно, потому что благодаря технологиям и снижению расходов сланцевикам удалось в последние годы снизить сбалансированную цену барреля, позволяющую им работать без убытков приблизительно до 35 долларов за баррель.

Наращивание добычи нефти в США замедлит снижение ее запасов в резервуарах и хранилищах. Первые же признаки того, что уровень нефти в резервуарах начал расти, затормозят рост цен на нефть и могут даже в краткосрочной перспективе их снизить.

В то время, как экономики западных стран все еще страдают от локдаунов и ограничений, китайская экономика стремительно восстанавливается после пандемии. Правда, здесь необходимо учитывать китайский Новый год, который в Поднебесной отмечают 12 февраля и который может привести к вспышке пандемии со всеми вытекающими последствиями из-за перемещений по всей стране десятков миллионов человек. Если ситуация с коронавирусом в КНР ухудшится и власти начнут вводить жесткие ограничения, то спрос на нефть в КНР, который поддерживал цены на нее в прошлом году, может снизиться.

Делая прогнозы по нефти, нельзя забывать и, скажем, об Иране, который в случае снятия с него санкций может выбрасывать на рынки несколько миллионов баррелей в день.

Ну и наконец следует помнить, что с растущими ценами на нефть участникам соглашения ОПЕК+ все труднее выполнять его условия. Сейчас подписавшие соглашение нефтедобывающие страны убрали с рынков приблизительно 9,7 млн баррелей в сутки. К этому необходимо прибавить еще один миллион, на который в одностороннем порядке сократила добычу Саудовская Аравия в феврале-марте.

В следующие несколько месяцев нефтяные рынки будут, скорее всего, получать смешанные сигналы, и рост цен на нефть замедлится. Однако во второй половине года, когда начнет все сильнее сказываться действие вакцинации и восстановление глобальной экономики ускорится, может ускориться и рост цен на нефть, считает сайт Oil Price. Некоторые аналитики, в частности из Goldman Sachs, считают, что к концу года «бочка» нефти марки Brent может стоить 65 долларов.