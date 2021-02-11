Эверест официально подрос почти на метр

Итак, согласно результатам исследования, представленным 9 февраля, Эверест «подрос» на целых 86 сантиметров по сравнению с высотой, до этого момента признававшейся правительствами стран, на территории которых он расположен (Непала и Китая).

Мерили мы, мерили…

Об увеличении «роста» легендарной горы было впервые объявлено 8 декабря в совместном заявлении Департамента геодезии Непала и китайских властей. Оно стало кульминацией многолетнего проекта по максимально точному измерению гималайской вершины. Исследование, столь серьезное впервые за 16 лет, приковало к себе внимание географического сообщества, в особенности — ученых, анализирующих то, как на регион повлияло разрушительное, почти 8-балльное землетрясение 2015 года. Среди прочего, географов интересовало, насколько сильно оно изменило гималайский ландшафт и высоту гор.

Эксперты сходятся во мнении, что небольшое увеличение высоты Джомолунгмы или Сагарматхи — так гору называют местные жители — все же не связано с природными катаклизмами. Просто у ученых появились новые, более точные методы измерений, считают они.

То, что Эверест — самая высокая гора в мире, рассчитал в 1856 году бенгальский индийский математик Радханат Сикдар, когда участвовал в Великой тригонометрической съемке — проекте, длившемся не одно десятилетие и посвященном картографированию Индийского субконтинента. С тех пор для определения истинной высоты горы было проведено несколько исследований с применением самых совершенных технологий, доступных на тот момент.

До появления спутников геодезисты использовали теодолит — фиксировавшийся на треноге оптический прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов. С этим громоздким инструментом им приходилось перемещаться по горам, производя необходимые измерения. Исследование 1952-54 годов, проведенное по этой методике, показало, что вершина Эвереста расположена на высоте 8848 метров над уровнем моря. Это число до сих пор признают многие страны и издатели карт — несмотря на то, что с тех пор в разные годы исследователи получали значения от 8844 до 8872 метров — в том числе уже и с использованием GPS-технологий.

…и наконец измерили

Весной 2019 года небольшая команда непальских геодезистов и гидов, выдержав все тяготы ночного восхождения, достигла в 3 часа утра вершины Эвереста, чтобы выполнить свою работу, не сталкиваясь с толпами альпинистов-любителей.

«Мы стремились доказать, что можем делать подобные исследования, опираясь на собственные ресурсы, без поддержки других стран», — рассказал National Geographic Химлал Гаутам, руководитель группы и главный геодезист Непала.

Чтобы сделать новое исследование как можно более полным и точным, команда решила использовать два метода. 22 мая 2019 года Гаутам вместе с четырьмя другими исследователями поднялся на Эверест и установил там GPS-приемник и георадар для измерения глубины снежного покрова на вершине. В это же время группы геодезистов заняли позиции на восьми точках с видом на вершину Эвереста, чтобы с помощью лазеров зафиксировать ее высоту на восходе солнца, когда атмосфера наиболее прозрачна.

Однако уже после того, как геодезический департамент Непала завершил полевые работы, проект испытал на себе влияние международной политики. Во время государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Непал в октябре 2019 года официальные лица объявили, что две страны будут сотрудничать в повторном исследовании горы. И весной 2020 года группа китайских геодезистов провела работы на северной стороне Эвереста, определив высоту вершины с помощью BeiDou — китайской спутниковой навигационной системы, конкурирующей с GPS.

Теперь, когда результаты объявлены, представители обеих стран выражают уверенность в том, что новое значение станет финальным и наиболее точным. Но Химлал Гаутам не спешит с выводами и отмечает: независимо от того, какие технологии используют исследователи, погрешность, вероятнее всего, будет всегда.

С ним соглашается Алекс Тейт, географ Национального географического общества США:

«Можно ли получить идеально правильною цифру? Пока что нет, — считает он. — Но последние данные максимально приближены к самым точным значениям, которые можно получить с нынешними технологиями». Тейт отметил внимательность непальских исследователей во время экспедиции и выразил уверенность, что новым данным можно доверять. «Конечно, лет через десять технологии будут другие, — заключил он. — Посмотрим, какую высоту тогда установят ученые».

А пока за официальною высоту Эвереста будут приняты результаты последнего измерения — 8848,9 метра, включая снежный и ледяной покров на вершине. Новое значение скоро внесут в обновленные атласы.