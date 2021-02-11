Ритейлеры в России столкнулись с нехваткой бананов

Российские торговые сети столкнулись с трудностями поставок бананов из Эквадора, сообщает «Коммерсант». Дефицит вызван неурожаем фрукта и пиковым спросом традиционным для данного времени года. На этом фоне продукт подорожал в России с 60 рублей до 82 рублей за килограмм.

Представители ритейла в России напомнили, что в прошлом году также отмечалось снижение поставок из Эквадора из-за неурожая. Так, активность вокруг вулкана Сангай вызвала повреждение многих плантаций в регионе. При этом переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика, рассказал источник на розничном рынке продуктов знакомый с ситуацией. По его словам, импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок, и дефицит бананов на рынке действительно наблюдается, как и рост розничных цен. По его словам, улучшение ситуации может произойти через несколько недель.

В сети магазинов «Вкусвилл» подтвердили, что из-за сезонного спроса на бананы, а также сокращения поставок образовался дефицит. Сложности могут сохраняться примерно до апреля, уточняют в компании. О росте цен на бананы заявили и представители торговой сети «Верный». Там уточнили, что скорее на стоимость фрукта влияют задержки поставок. К примеру, в Санкт-Петербурге в настоящее время несколько судов с фруктами из африканских республик не могут встать на разгрузку, что приводит к дефициту товара в торговых сетях, сообщили в компании.

