Российские банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

Российские банки планируют повысить до 150 тыс. руб. лимиты на объём ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП).

Согласно проекту указания ЦБ РФ, выдержки из которого публикует РИА Новости, на это им отводится срок до 1 октября.

Напомним, сейчас СБП позволяет переводить до 100 тыс. руб. в месяц бесплатно, а свыше этого — по минимальным тарифам в 0,5% от суммы (но не более 1,5 тыс. руб.). Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день — например, для клиентов Сбербанка это 50 тыс. руб.

В российском регуляторе уже подчеркнули, что такая практика ограничивает возможности клиентов банков. Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент. В ЦБ также отметили, что лимит в 150 тысяч рублей в день закроет основную потребность в межбанковских переводах.

Наша справка

Система быстрых платежей – проект национального значения, который запустили в России два года назад. Она позволяет обеспечивать равный доступ участников рынка к этому сервису, а также предоставляет россиянам удобный, надёжный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей.

СБП позволяет осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Через СПБ можно оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Кроме того, система даёт юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физических лиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. В перспективе планируется расширить список идентификаторов, по которым можно будет совершить платёж.

