Сервис знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Американский разработчик приложений для знакомств Bumble Inc. в ходе IPO разместил акции на $2,2 млрд, пишет «Интерфакс». В общей сложности стоимость компании оценена в $8,3 млрд. Позже компания сообщила, что продала 50 млн акций по цене $43 за штуку, уточняется, что результат превзошел все ожидания. Ранее Bumble заявлял о планах продать 34,5 млн акций в рамках IPO по цене от $28 до $30. Позже компания увеличила объем предложения до 45 млн акций, а цену - до $37-39. Торги акциями Bumble под тикером BMBL проходят на бирже Nasdaq 11 февраля. Заявку на IPO Bumble подал в январе. По данным Sensor Tower, ежемесячная посещаемость сервиса оценивается в 40 млн пользователей.

Уточняется, что сервис был создан в 2014 году, его основательница Уитни Вульф Херд ранее была владелицей сайта знакомств Tinder. В 2019 году контрольный пакет акций компании MagicLab, владеющей Bumble и другим сервисом знакомств Badoo, приобрел инвестиционный фонд Blackstone Group. Генеральным директором компании тогда также осталась Вульф Херд.

