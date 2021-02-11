Сеть Burger King в России получила более 100 исков за неуплату от арендодателей

Арендодатели подали более ста исков за неуплату арендной платы помещений в пандемию на сеть Burger King в России, пишет издание «Коммерсантъ». Компания пострадала от пандемии сильнее конкурентов, сообщают источники газеты. Франчайзи Burger King не платила за аренду, ссылаясь на ограничения, связанные с коронавирусом, из-за чего сеть потеряла в прошлом году помещения на Грузинском Валу и на Мясницкой улице в Москве.

В целом по итогам 2020 года в отношении владельцев сети в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков от контрагентов на общую сумму более 130 млн руб. 90% обращений в суд были вызваны неисполнением обязательств по договору аренды, пишет издание, ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения, в 2018 и 2019 году на компанию было подано 20 исков общим объемом претензий 35 млн руб.

Компания Burger King в настоящее время управляет в России 700 точками питания и по данным за 2019 год сеть получила 43,6 млрд руб. выручки и 287,4 млн руб. чистого убытка.

Как рассказал газете представитель компании, в настоящее время сеть воспользовалась правом на переговоры с партнерами по отсрочке платежей или погашению долга в рассрочку. Также он сообщил, что ранее Burger King требовала арендные каникулы в период ограничений, не соглашалась на компромиссы. При этом, по словам адвоката коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, согласно законодательству по арендным отношениям арендатор не может полностью отказаться от оплаты помещения.

Источники издания также сообщают, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сказались на сети Burger King в России сильнее, чем на ближайших конкурентах. Компания потеряла много площадок, у нее возникли сложности с финансированием, что заставило сеть обращаться даже за помощью в ВТБ.

