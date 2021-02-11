Британский штамм коронавируса охватит весь мир, пандемия продлится 10 лет, заявил глава Cog-UK

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в британском регионе Кент, скорее всего, охватит весь мир, и борьба с этим вирусом будет продолжаться по меньшей мере десять лет, заявил директор Covid-19 Genomics Consortium (Cog-UK) Шэрон Пикок. Об этом сообщает Рейтер.

Британский штамм “охватил всю страну” и “по всей вероятности, охватит весь мир”,- заявил он в интервью Би-би-си.

По его словам, пандемия закончится в том случае, если коронавирус достигнет предельной точки распространения или мутирует и перестанет вызывать болезнь.

"Но я думаю, глядя в будущее, мы будем делать это (бороться с коронавирусом) в течение многих лет. На мой взгляд, мы все еще будем делать это через 10 лет.”, - резюмировал Пикок.

Британские власти заявили о новой разновидности коронавируса SARS-CoV-2 в декабре и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Тогда Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Позже британский вариант вируса обнаружили в других странах.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории США. По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% - 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания.

По мнению ряда экспертов, британский штамм коронавируса может начать распространяться в России в середине весны, его появление неизбежно. Такое мнение, в частности, в интервью ТАСС выразил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Эксперт также пояснил, что британский штамм, в отличие от других, легче передается.