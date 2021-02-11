СМИ: боевики готовят теракты на уличных акциях протеста в России

Подконтрольные группировке «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в этих целях лидерами террористических формирований, которые структурно находятся в ХТШ, ведётся подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.

* Хайат Тахрир аш-Шам (Тахрир аш-Шам, ХТШ) – коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры». Признана террористической организацией на территории России.