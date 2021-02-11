СМИ: глава Пенсионного фонда России ушёл в отставку

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свой пост. О своём увольнении сотрудникам фонда чиновник якобы сообщил ещё накануне вечером, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в федеральном правительстве.

При этом имя приемника Топилин не назвал. По словам собеседника издания, уход чиновника с поста главы ПФР может быть связан с предстоящей реформой. В частности, речь идёт о возможном объединении социальных внебюджетных фондов.

Официального подтверждения отставки Топилина пока нет.

Наша справка

Максим Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства (ныне – Российский экономический университет) им. Г. В. Плеханова по специальности «экономист». В 1988-1991 годах учился в аспирантуре Научно-исследовательского института (НИИ) труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.

Кандидат экономических наук. В 1991 году в НИИ труда защитил диссертацию по теме «Материальное стимулирование трудового вклада структурных подразделений предприятия». В 1994-2001 годах работал в аппарате правительства РФ.

С 10 июля 2001 года по 29 марта 2004 года – заместитель министра труда и социального развития РФ Александра Починка. С 29 марта 2004 года по 31 июля 2008 года – руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Одновременно с 27 мая 2005 года являлся главным государственным инспектором труда РФ.

С 31 июля 2008 года по 21 мая 2012 года - заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой. С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года). В новое правительство Михаила Мишустина Топилин не вошёл.